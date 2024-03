Így változtatta meg a szerelem a Next Top Model Hungary zsűritagjának életét

A szupermodellt nővére beszélte rá, hogy próbáljon szerencsét Budapesten modellként, és sikerrel is járt. Azóta is folyton dolgozik, ezért is volt számára nehéz összeegyeztetni a karrierjét és a magánéletét, amiről eddig nem igazán beszélt a nyilvánosságnak. Most elárulta, hogyan változtatta meg az életét a szerelem, és hogyan ismerkedett meg ausztrál származású férjével, akivel évek óta boldog házasságban élnek.

Folyamatosan úton vagyok, tehát már az nehézséget okoz, hogy valakivel megismerkedjek. Amikor az ember szerelmes lesz valakibe, és érzi, hogy megtalálta az igazit, akkor tud rá időt szakítani.

A férjemmel New Yorkban találkoztam, ott éltünk, úgyhogy a sok utazás ellenére is képesek voltunk egymásra időt találni. De még mostanság sem könnyű, hiszen minden héten úton vagyok" - kezdte a Next Top Model Hungary zsűritagja, aki elárulta, hogy sokáig távkapcsolatban éltek a párjával, de szerinte azt is lehet jól csinálni, nekik sikerült.