Koholák Alexandra megtörten mesélt tönkrement házasságáról

"Mindkettőnknek magas az érzelmi intelligenciája, ráadásul ezzel is foglalkozunk, így furcsa is lenne, ha egymás torkának esnénk. Arról nem is beszélve, hogy a barátságunk megmaradt, már ma is többször beszéltünk telefonon.

A házasságunk alatt sem veszekedtünk soha, a munkában pedig olyan jól működünk együtt, hogy eszünk ágában sem volt megszüntetni a munkakapcsolatot.

Körülbelül négy hónapja mondtuk ki, hogy vége, de azóta sem hangzott el köztünk egyetlen hangos szó sem" - nyilatkozta a Borsnak.