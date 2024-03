Lagzi Lajcsi hamarosan szabadulhat - hirtelen már nem is olyan beteg

Lagzi Lajcsi tavaly április 26-án vonult be a baracskai börtönbe, áram-, víz- és gázlopás miatt három és fél éves börtönbüntetésre ítélték. A trombitásnak eredetileg korábban, február 15-én kellett volna a rácsok mögé kerülnie, de akkor halasztást kért a rejtélyes betegségére és rossz egészségi állapotára hivatkozva. Végül mégsem úszta meg a börtönt, de azóta is folyton a gyengélkedőn van, állítólag egyre romlik az állapota. Most azonban különös dolog történt vele, épp a szabadulása előtt pár hónappal.

Az eddigi információk alapján Lagzi Lajcsi négy hónap múlva hagyhatja el a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetet a korábban kérvényezett reintegrációs engedélyének jóváhagyása miatt. Bár a reintegrációs őrizet alatt is nyomkövetőt kell majd viselnie a bokáján, nem hagyhatja el az otthonát sem, csak kivételes esetekben, mégis úgy tűnik, hogy sikerrel járt a folyamatos sajnáltatásával és trükközéseivel. Lagzi Lajcsi a bevonulása óta folyton rejtélyes betegsége miatt sajnáltatja magát Fotó: YouTube

Különös véletlen lehet, hogy épp a szabadulása előtt négy hónappal kapott egy olyan gyógyszert, amitől állítólag sokat javult az állapota, egy év börtönlét után elkezdett szilárd ételeket is enni. Az ügyfelemet átszállították egynapos vizsgálatra Berettyóújfalura, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházába. A tesztek után az orvos adott neki egy újfajta gyógyszert, amire szerencsére meglepően jól reagált a szervezete. Azért mondom, hogy meglepően, mert eddig bármit adtak neki, semmi sem használt. Ez a gyógyszer azonban kezdi visszahozni az étvágyát és azt a képességet, reflexet, hogy szilárd ételt is el tudjon fogyasztani. Kicsit kezd megerősödni, ez pedig határozottan látszik a hangulatán is, már tervezgeti a jövőjét, hogy mi mindent csinál majd, ha kiengedik végre" – magyarázta a trombitás ügyvédje, dr. Csontos Zsolt, aki hozzátette, hogy ez nem azt jelenti, hogy ügyfele meggyógyult, a hátralévő idejét is a baracskai börtön orvosi részlegén fogja letölteni.

Ügyvédje elmondása szerint már csontsoványra fogyott a trombitás

Fotó: Forrás: MTI/Lakatos Péter Még nem írtuk meg a kérvényt a reintegrációra vonatkozóan a bíróságnak, van még időnk. Minden valószínűség szerint a boldogasszonypusztai birtokra vonul majd vissza az ügyfelem, ahonnan dolgozni mehet majd ki hetente kétszer. Hogy mit és hol szeretne csinálni, azt is be kell majd írni a kérvénybe, ezeket tervezgeti most" - mondta Lagzi Lajcsi ügyvédje a Blikknek.