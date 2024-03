Meglepő részletek derültek ki Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolatáról - videó

A Dancing with the Starsban legutóbbi évadában talált egymásra Mikes Anna és Krausz Gábor, akik nemcsak egymás szívét, hanem a műsort is megnyerték végül. Bár sokáig titkolni próbálták a kapcsolatukat, ezt nem sok sikerrel tették, mert legtöbbeknek feltűnt, hogy több van köztük mint munkakapcsolat. Év elején végül elárulták az igazságot, de túl sok részletbe nem engedtek még bepillantást. Most a táncosnő tisztázta, hogy miért nem nyilatkoznak kettejükről, eközben el is árult egy-két meglepő részletet a kapcsolatukról.

Mikes Anna egy interjúban áradozott Krausz Gáborról, akivel egyértelmű, hogy fülig szerelmesek egymásba. A táncosnő Palik László műsorában beszélt a magánéletéről, és arról, hogyan élte meg a hatalmas figyelmet, amit a kapcsolatuk miatt kapott. Olyan ember vagyok egyébként, aki a magánéletét nagyon privátan kezeli.

Nekem soha nem volt olyan, hogy kiraktam volna az aktuális barátomat, hogy ő a nagy ő és szelfi, meg nem tudom, micsoda. Soha nem szerettem volna a magánéletemmel felhívni magamra a figyelmet. A következő volt a kérdés, illetve nem is volt kérdés: szeretem ezt az embert vagy nem? Igen, szeretem, ez ezzel jár együtt, ennyi. Ő ez a csomag, és óriási figyelem van rajtunk" - mondta Mikes Anna, aki Krausz Gábor miatt vállalta azt is, hogy sokan vájkálnak majd a magánéletükben. Az interjúban azt is elárulta, hogy elég hamar szintet lépett a kapcsolatuk, hiszen már össze is költöztek.

Együtt élünk, ez nem titok. Tény, hogy most már kevesebbet vagyunk együtt, hiszen neki is itt van egy másik munka, én januártól visszaálltam, kezdődtek az óráim, a tanfolyamok, ez egy egész napos elfoglaltság. Teljesen normális életet élünk. Reggel elmegyünk otthonról és este találkozunk" - mondta Mikes Anna, aki valósággal áradozott a sztárséfről, és ő maga is úgy gondolja, hogy mesébe illő a kettejük szerelmének története.