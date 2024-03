Stana Alexandra Marics Petivel való kapcsolatáról beszélt

A Dancing with the Stars negyedik évadának második helyezettje lett Marics Peti és Stana Alexandra, akik között hatalmas összhang volt a műsor során, azóta is szinte elválaszthatatlanok lettek. Jelenleg a TV2 visszatérő vetélkedőjében, a Zsákbamacskában dolgoznak együtt. Így továbbra is találgatnak az emberek, hogy mi lehet a táncosnő és a fiatal énekes között, most Stana sejtelmes választ adott a kérdésre.

Fotó: Stana Alexandra Instagram