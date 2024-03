Szombaton kialakul A Dal 2024 döntős mezőnye

Magyarország egyetlen dalversenyének új évada a második elődöntőjéhez érkezett, a forduló versenydalai már a Petőfi Rádióban is élőben hallgathatók. A március 16-i adásban az Egészben kell balladaként hangzik el az Arcidrától, az EVERFLASH Nyisd ki a szemed produkciója bluesként, a FLUIDIA Miről szól ez a dal? folk stílusban versenyez a döntőbe jutásért. Juhos Zsófi & Patocska Olivér Ma szerettem beléd duettje swingként, az Ugyanaz a ház Kökény Dánieltől jazz dalként bizonyíthat. A Name Projekt Nekem című dala rock köntösben, a Nem lehetek más a Negáltól jazzként mutatkozhat be A Dal színpadán. A Phoenix RT Félszavak produkciója világzeneként, az A nap süssön ki a PINKERS előadásában népzeneként csendül fel, a Roy Galeri Kiáltás pedig rockként tér vissza. A második elődöntőből 5 produkció csatlakozhat a finalistákhoz - írta közleményben az MTVA.

Dolgozik a zsűri A Dalban

Fotó: MTVA