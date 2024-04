Botrányos szakítása után egy nála 15 évvel fiatalabb színésszel vigasztalódik Shakira

Már két éve, hogy szakított Shakira és gyerekei apja, a focista Gerard Piqué, miután kiderült, hogy a férfi megcsalta őt egy fiatalabb nővel. Az énekesnő több dalt is írt már a botrányos szakításról, melyben nemcsak a focistát, de annak szeretőjét is megalázza. Bár nemrég még exének üzengetett, most úgy tűnik, mégis túl van a csalódáson, és most ő is egy nála sokkal fiatalabb férfival vigasztalódik.

Shakira és gyerekei apja közel 12 évig éltek együtt, azonban sosem házasodtak össze. 2010-ben találkoztak először egy videoklip-forgatáson, amit az akkori labdarúgó-világbajnokság hivatalos dalához készítettek, amit Shakira énekelt. Bár kapcsolatuk harmonikusnak tűnt a korkülönbség ellenére is, végül csúnya véget ért a románc. Az énekesnőt a szakítás óta több férfivel is hírbe hozták, például Tom Cruise-al, Lewis Hamiltonnal, vagy legutóbb Julian Edelman amerikaifutball-játékossal, de úgy tűnik, hogy egyik pletyka sem bizonyult igaznak, ugyanis Shakira egy sármos brit színész, Lucien Laviscount oldalán találta meg újra a szerelmet.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Shakira (@shakira) által megosztott bejegyzés A 31 éves férfi 15 évvel fiatalabb az énekesnőnél, és nemrég együtt forgatták Shakira legújabb videoklipjét a Puntería című dalhoz, állítólag a közös munka során alakult ki közöttük a szerelem. Az énekesnő követői már többször gyanakodtak arra, hogy a fiatal színész és Shakira között több lehet, ugyanis a róluk készült képeken elég egyértelmű volt, hogy vonzódnak egymáshoz. Shakira kétségbeesetten szeretne szerelmes lenni, de a barátai aggódnak, úgy vélik, Lucien csak a hírnév miatt van együtt az énekesnővel

- mondta egy bennfentes a Daily Mailnek.