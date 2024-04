Bugyiban és melltartóban fotózták Megyeri Csillát

Mint ismert, Megyeri Csilla és Molnár Zsolt párkapcsolatáról többször is felmerültek pletykák, miszerint szakítottak. Sokan azért gyanakodnak szakításra, mert tíz év után sem házasodtak össze, nem vállaltak gyereket, ráadásul az influenszer még év elején új lakásban készített képeket, így rögtön beindultak a találgatások.

Megyeri Csilla

Fotó: Instagram / Megyeri Csilla

Azt korábban beismerte, hogy az elmúlt években nehéz időszakon vannak túl, cáfolta a szakítás hírét. "Az igaz, hogy az utóbbi időben kevesebbet posztoltam, de nem csak Zsoltiról, hanem magamról is. Lelkileg egy nehéz időszakon vagyok túl, vissza kellett találnom önmagamhoz, ráadásul mindketten nagyon elfoglaltak is voltunk. De ettől függetlenül köszönjük szépen, jól vagyunk, éljük az életünket, dolgozunk" - ismerte be.

Úgy tűnik azonban, hogy a magyarázat nem volt elég, mert jelenleg is többen azt találgatják, hogy valójában mi lehet közöttük, ez pedig már az egykori tévés számára is sok volt, Instagram-oldalán szólalt meg. "Nyilván mindig mindenki jobban tudja az életemet, mint saját magam... Vicces" - írta nemrég Insta-sztoriban.

Pár hete pedig menyasszonyként fotózták, de jelezte, hogy a poszt nem jelenti azt, hogy esküvőre készülne. "Mivel Zsolti se az a típus, aki erőlteti, nekem ez a téma nem olyan fontos. Nyilván, ha a párom olyan lenne, aki azt mondja, hogy márpedig a feleségem leszel, és ez egy nagyon fontos momentuma kell, hogy legyen az életünknek, akkor már biztos lett volna esküvőnk... Igazából nem tudom, lehet, lesz egyszer egy jó nagy buli, egy ilyen kétnapos.

Arról biztos beszélnének sokan.

De annyi minden más van az életünkben, hogy most így jól vagyunk, majd lehet egyszer, X idő után vagy gyerekek után úgy döntünk, hogy csinálunk egy lagzit, de egyelőre nem fontos” – fejtette ki a Ripost megkeresésére.

Mint arról korábban beszámoltunk, 2023 nyarán brutális támadás áldozata lett Megyeri Csilla, aki az idei Campus Fesztiválra látogatott el baráti társaságával. Az este nem ért jó véget, az egykori műsorvezető kórházban kötött ki az este végén - erről itt olvashat.

