Gelencsér Timi sosem szeretett a magánéletéről beszélni, azonban mostanában egyre többet hallani róla. Januárban Ausztriában töltött pár napot az új barátjával, Simon Mátyással, nemrég pedig Thaiföldre utaztak.

A modell most itthonról jelentkezett be az Instagram-oldalán, ahol egy rövid videóban elmesélte, hogy ő is csatlakozik azon sztárok táborához, akik kés alá feküdtek.