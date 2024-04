A TV2 sztárja reagált a hatalmas botrányra

A Házasság első látásra hétfői adásában folytatódott Petra és Andris drámája, most azonban minden eddiginél durvább volt a vitájuk: a férfi szidta a feleségét, majd ordítva kidobta a lakásából, ami a házasságuk végét is jelenti. A történtek után Petra is megszólalt.

Vágólapra másolva!

A Házasság első látásra hétfői részében hatalmas drámának és feszültségnek lehettek szemtanúi a nézők, ugyanis Andris durva szavakkal illette Petrát, majd ordítva hazaküldte őt a lakásából. Petra úgy érzi, hogy a kapcsolatuk egy ponton kisiklott, amit már nem lehet helyrehozni, Andris pedig az érzi, hogy komoly gondok vannak a feleségével, ráadásul a történeteket szerinte nem úgy adja elő a lány, ahogy azok valójában megtörténtek. A pár szakított, sőt az ara még a wc-n is lehúzta a jegygyűrűjét. A nézők a személyi edzőként dolgozó lány mellett állnak ki, és nem értik, hogy hogyan tudta elviselni ezt a megalázó viselkedést.

Petra az Instagram-oldalán reagált a műsorban történtekre: Hogy hogyan éltem meg ezek a részeket? Nem kertelek, szarul. Valami miatt a düh érzését nagyon el tudom nyomni magamban, azért is láttok ennyire nyugodnak, aztán ez sok esetben akkor jön ki belőlem, amikor egyedül vagyok, vagy mikor barátaimmal, szüleimmel beszélek. Lehet, nem engedem meg magamnak ezt az érzést vagy csak akkor nem tudom kezelni a helyzetet. Ezen nekem is majd dolgozni kell.

De bármennyire is “jó pofát vágtam” és magam módján jeleztem, hogy nekem ez rosszul esik, és nem érdemlem meg ezt, attól még fájt. És remélem ebből a kísérletből senki sem azt veszi le, hogy ez a viselkedés helyénvaló. A terápián nem tudtam megvédeni magam jobban, nem tudtam magamért jobban kiállni, hiszen nem volt nálam bizonyíték, ami alá tudta volna támasztani az állításom, erre várni kellett. De ilyen az életben is szerintem megesik, hogy valakit ok nélkül vádolnak, de én legalább utólag mentesültem. (De ha nyíltan jelenetet rendeztem volna, csak gyanúsabbnak tűntem volna). Mint mondtam, mindenki elnézést kért. Azóta telt el idő, sok beszélgetés van mögöttünk. Sokáig az események után nem találtam magam, aki szemfüles, talán észre is vette.



De most több száz ezer ember biztosít a szeretetéről, ami nekem nagyon sokat jelent!" - olvasható a bejegyzésben. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dávid Petra (@davidpetraedzo) által megosztott bejegyzés