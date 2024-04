A Házasság első látásra című realityben folytatódott Petra és András drámája, a férfi pedig már inkább Hilda iránt érdeklődött egy külön találkozó alkalmával.

Közben Petra is találkozott Hilda férjével, Lacival, de a barátainak is hosszan panaszkodott Andrásra. A nő legjobb barátja, Dani megint ideges lett Andrásra (ahogy korábban egy találkozó alkalmával), még azt is kilátásba helyezte, hogy megveri: "Mondjuk azt, hogy eddig se volt a szívem csücske, de most már tényleg rángatja a pofonfát" – mondta.