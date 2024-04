Idegesen üzent Tóth Gabi

Nem tudta magát tovább türtőztetni Tóth Gabi, akit nagyon felidegesítettek azok az internetes csalók, akik a képeit ellopva, nevével visszaélve próbálják átverni a gyanútlan áldozatokat. Szerencsére az énekesnő külön-külön is mindenkit óvaint, aki ráír a fogyasztószerekkel kapcsolatban, és elmondja, hogy véletlenül se vegyenek a csalóktól, mert káros lehet az egészségükre is. Most úgy döntött, hogy többekhez is eljuttatja az üzenetét, ezért korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben beszélt arról, hogy milyen csalásokról van tudomása, és mindenkit figyelmeztet, hogy legyenek nagyon óvatosak.

Nem igaz, semmilyen fogyókúrás szert nem használok, nem is dolgozom együtt ilyen céggel, és egyáltalán nem az a valóság, mint aminek tűnik