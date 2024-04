Király Viktor házassági drámája: itt az újabb váratlan fordulat

Már egy éve annak, hogy Király Viktor és felesége bevallották nyilvánosan is, hogy házasságuk válságba került. Azóta próbálkoznak helyrehozni a dolgokat, de sokáig úgy tűnt mindhiába az igyekezet, nyár végén már a válás is felmerült közöttük. Azóta hol próbáltak kibékülni, hol újra eltávolodtak egymástól, de most úgy tűnik, megint pozitív irányba haladnak. Bár még nem merik elkiabálni a dolgot, egyelőre bizakodóan állnak az újrakezdéshez. Azonban legutóbbi nyilatkozatukban Király-Virág Anita drámai kijelentést tett a házasságukról, ugyanis szerinte ez most az utolsó esélyük a boldogságra. Nyilatkozataik alapján is észrevehető a kettejük közötti különbség, míg az énekes nagyon optimista, addig felesége negatívabb megjegyzéseket tesz a kapcsolatukról.

Vágólapra másolva!

Sokáig nem árulta el Király Viktor és felesége, valójában mi romlott el a házasságukban, de annyi bizonyos, hogy az énekes Ázsia Expresszben való szereplése is megadta a végső lökést Király-Virág Anitának abban, hogy elhagyja a férjét, aki akkoriban még több időt töltött távol a családjától, ami negatív irányba befolyásolta a kapcsolatukat. Sokáig próbálták titkolni a válságukat, majd az énekes a találgatások miatt szűkszavúan elismerte, hogy gondjaik adódtak. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Király Viktor Official (@kiralyviktor) által megosztott bejegyzés

Az utazásról sem beszéltek nyilvánosan, sőt, közös képet sem mutattak, de a követőiknek feltűnt, hogy ugyanonnan jelentkeztek be, sokan gratuláltak is nekik a bejegyzéseik alatt. Bár ekkor még nem lehetett tudni, hogy mi lesz a sorsuk. A következő ilyen utazásuk már idén év elején volt, amikor kisfiukat, Kolent is magukkal vitték Bécsbe. Bár akkor sem mutattak közös fotókat, de egyértelmű volt, hogy hármasban indítják az új évet, ami a házasságukban is egy új kezdetet jelenthet. A legegyértelműbb ekkor Király-Virág Anita bejegyzése volt, mellyel félreérthetetlen üzenetet fogalmazott meg férjének. A szeretet nem ér semmit tettek nélkül. A bizalom nem ér semmit bizonyítás nélkül. A bocsánatkérés nem ér semmit megváltozott viselkedés nélkül” - írta a sokatmondó szöveget akkor.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon KIRÁLY-VIRÁG ANITA (@anita_virag) által megosztott bejegyzés Azóta kiderült, hogy mégsem válnak, és Király-Virág Anita kisfiukkal együtt visszaköltözött a közös otthonukba, Király Viktorhoz. A zenész egyértelmű jeleit mutatja annak, hogy jobban van az utóbbi időben, egy sokáig halogatott műtéten is átesett, majd életmódváltásba kezdett azért, hogy leadja magáról a felszedett kilókat, amiket az elmúlt évben szedett magára, míg elhanyagolta magát rossz lelkiállapota miatt. Király Viktor nemrég büszkén újságolta, hogy már tíz kilótól szabadult meg az elmúlt hónapok alatt, melyben felesége is a segítségére van, ezt egy interjúban árulta el, így derült fény arra, hogy újra együtt élnek. "Ez csak természetes, hogy segítjük a másikat. Mivel a táplálkozásom inkább diétásnak mondható, amiket főzök, azok főleg egészséges ételek, ezért ha akar, ha nem, fogyni fog tőle. Az elmúlt időszakban, amióta ismét együtt van a család, már nagyon sokat fogyott. Ehhez persze sok más is közrejátszik, a lelki béke is.

Még nincs itt az ideje, hogy beszéljünk arról, ami történt köztünk, és hogy alakul az életünk” - mondta nemrég Király-Virág Anita, aki sejtelmesen fogalmazott arról, hogyan alakul a kapcsolata férjével. Persze lehet, hogy nem negatívan áll a dolgokhoz, csak megegyeztek arról, hogy az újrakezdés után óvatosabban beszélnek a magánéletükről, ugyanis a zenész szerint ez is közrejátszott abban, hogy idáig jutottak. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Király Viktor Official (@kiralyviktor) által megosztott bejegyzés "Hat éve vagyunk együtt, eddig elég nyíltan beszéltünk a kapcsolatunkról a világnak, s van egy olyan érzésem, hogy ez is az okozója lehetett annak, hogy veszélybe került a házasságunk” – mondta korábban Király Viktor, aki elhatározta, hogy az idei év a megújulásról, az újrakezdésről fog szólni, és úgy tűnik, hogy nagyon eltökélten halad a céljai felé. A cikk folytatásáért lapozzon!