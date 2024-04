Közös bikinis fotójukkal forrósítják fel a hangulatot a Kardashian nővérek - kép

Nemrég családi nyaralásra utaztak a Kardashian nővérek, Kourtney, Kim és Khloé, akik gyerekeikkel együtt szerettek volna közös élményt szerezni egymásnak. Hol az egyikük, hol a másikuk még most is mutat róla egy-egy merész fotót, most azonban mind a hárman együtt mutogatják magukat fatalnyi, fekete bikiniben.

Kim Kardashian osztotta meg a két testvérével készült közös, bikinis fotót, mellyel születésnapja alkalmából köszöntötte nővérét, Kourteneyt és hálát adott neki a sok közös emlékért, amit eddig szereztek. A nyaralásra fiatalabb féltestvéreiket most nem vitték magukkal, annak ellenére, hogy velük is nagyon szoros a kapcsolatuk. Boldog születésnapot királynő, Kourtney Kardashian! Nincs senki más ezen a bolygón, akivel több időt töltöttem volna, vagy akivel annyi közös emlék fűzne össze mint veled, és ezt mind nagy becsben őrzöm