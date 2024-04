Luxus férfiékszerek: az elegáns bross lesz a legújabb trend

A 21. században a férfiak is egyre több férfiékszert viselnek, ami nem csak feltűnő, de a megjelenésüket is kiemeli. 2021-ben többek közt a Graff, Mikimoto, Van Cleef and Arpels, Cartier, valamint a Tiffany voltak a világ legértékesebb ékszermárkái, melyek még ma is nagyon népszerűek.

Az ékszergyártás a divat- és luxusipar egyik fontos területe. A britek pár évvel ezelőtt nagy számban vették a svájci luxuskarórákat. Watches of Switzerland vezetője, Brian Duffy kiemelte, hogy 2021-ben három hónap alatt 297,5 millió fontos bevételre tettek szert, ami duplája volt az előzőnek. A Cartier és a Rolex márkák a lista élén szerepeltek, melyet szorosan követett az Omega is. Az ékszerpiac abban az évben is erős növekedést mutatott, ugyanis a karikagyűrűk iránti kereslet megháromszorozódott, az eljegyzési gyűrűk iránti kereslet pedig megduplázódott, csak úgy, mint a luxus férfiékszereké.

Az ékszerpiac hatalmas iparággá nőtte ki magát, ráadásul vannak olyanok, akik luxus márkákat is megengedhetnek maguknak. Míg a nők körében a nyakláncok, karkötők, és fülbevalók népszerűek, addig a férfiaknál a luxus férfidivat a különböző férfi brossok.