Megrázó volt a Jóbarátokkal dolgozni az ismert színésznő szerint

Olivia Williams - aki olyan filmekben és sorozatokban játszott, mint A korona, a Képmás, a Dollhouse, az Okostojás, a Hatodik érzék, a Szellemíró, a Szabotázs, A jövő hírnöke vagy a Miss Austen bánata - két Jóbarátok-részben szerepelt: koszorúslány volt az ikonikus sorozat 4. évadának kétrészes fináléjában, a "The One with Ross' Wedding" című részekben.

Olivia Williams

Fotó: Anadolu via AFP