Megszólalt távozásáról a TV2 sztárja

Utólag természetesen azon is elgondolkoztam, - hogy az átalakulási nap - mennyiben járult hozzá a kiesésemhez, hogy nem hidrogéneztettem ki a hajamat. Mindenesetre nem bánom, mert egy hidrogénszőke hajjal pont azt éreztem volna, hogy a természetességemet vesztem el, amit képviselni szerettem volna, így önazonos tudtam maradni. Persze rendkívül csalódott vagyok és meglepődött, de egy cseppet sem bántam meg, hogy jelentkeztem a műsorba, sőt! Sokat tanultam magamról, amit hasznosítani is fogok. A családom nagyon támogató, édesanyám is büszke rám; ők is örültek, hogy nem mentem bele a hidrogéneztetésbe, hogy mertem nemet mondani és magamat adni. A modellkedést szeretném tovább folytatni, de jelenleg a tanulmányaim vannak a középpontban. A Corvinus Egyetemre járok mesterképzésre, most a szakdolgozatomat írom, ha minden jól megy májusban végzek, most ez van a fókuszban!