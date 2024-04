Nem vett melltartót a nyitott felső alá Fésűs Nelly lánya - képek

Fésűs Nelly idősebbik lánya, a 21 éves Horváth Csenge már évek óta sikeres modell, és egyre több felkérést is kap mostanában. A fiatal lány egyre merészebb fotózásokat is vállal, de mellette úgy tudni, hogy a tanulás sem hanyagolja el, sőt, komoly párkapcsolata van. Most egy korábbi fotózásáról mutatott igen szexi felvételeket, ahol letolt nadrágban, teljesen nyitott blézer szabású mellényben pózolt a kamerának, és mivel nem viselt melltartót sem, így elég sokat engedett láttatni a formás melleiből is.

