Sürgősen megműtötték Gelencsér Timit

- mesélte izgatottan

Azonban nemrég az is kiderült, hogy pontosan milyen beavatkozáson esett át a Damcing with the Stars egykori versenyzője, amiről saját maga számolt be.

"Sziasztok! Én már végeztem is. Összesen 20 percet voltam a műtőben, és ezalatt Zsolt levett öt anyajegyet. Hála istennek nem kellett varrni, hanem leégette, ami azért nagyon jó, mert nem hagy nyomot, sokkal kevésbé látszik, mint egy varrott seb.