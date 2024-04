Tangás fürdőruhára vetkőzve ünnepelte születésnapját Szőke Zsuzsi - videó

A Dancing with the Stars szexi táncosnője nem fogja vissza magát, bátran vetkőzik falatnyi bikinire és mutatja meg magát sokat láttatni engedő szettekben a közösségi oldalán. Születésnapján sem tett másképp, egy privát wellnesszel ünnepelte meg a nagy napot, amiről egy merész videót is mutatott.

A Dancing with the Stars szexi táncosnője, Szőke Zsuzsi a legutóbbi évadban hamar távozni kényszerült a TV2 nagyszabású műsorából, de nem bánkódott, ugyanis magánélete a legnagyobb rendben van, hiszen rátalált a nagy szerelem, most pedig showtánc-világbajnokságra készül a csapatával, amit nemrég tudatott a követőivel. A csinos táncosnő tegnap ünnepelte a 28. születésnapját, és bár nem volt túl jó az idő, ő mégis tangás bikinire vetkőzve mutatta meg magát, amint egy privát wellnessben borozgatva, a jakuzziban pihente ki az elmúlt pörgős időszak fáradalmait. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Szőke Zsuzsanna (@zsuzsiszoke) által megosztott bejegyzés