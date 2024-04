Teljesen összetört az Exatlon sztárja

Szinte semmit nem tudtam csinálni, több pánikrohamom volt és még el is ájultam.

A párom szinte mindent eldobott azonnal, hogy itt legyen és segítsen nekem. A munkáit is lemondta. Anyukám is mellettem volt, sőt azóta pszichológushoz is járok. Ez az egész olyan, mintha az elmúlt másfél évnek a nyomása most durrant volna ki egy lufiként.

El sem hiszem, hogy a másik szobában aludtam, miközben ez megtörtént

- részletezte a Ripostnak.