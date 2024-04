Egészen különös fogadalmat tett Varga Viktor

Április végén Varga Viktor egy Instagram-posztban jelezte, hogy a jó idő beköszöntével egy időre búcsút mond cipőinek, ő innentől nem hajlandó ebben a melegben cipőt húzni. Megfogadta, hogy a következő időszakban csakis mezítláb fog járni, amit máris kisebb videókkal is bizonyított.

Végre itt a mezítlábas félév! Soha többé nem veszek fel lábbelit ezen a nyáron!

– írta az énekes bejegyzésében, ami mellett egy kép is látható róla.

Szereti a meghökkentő dolgokat

Varga Viktor szereti meghökkenteni az embereket, nemrég például teljesen meztelen fotón és videón mutogatja a barátnőjét. A követőket nagyon meglepte azzal, hogy Zsembera Liliána teljesen meztelenül volt látható az énekes Instagram-oldalán. Mint a bejegyzésből kiderült, Varga Viktor testékszert szúrt otthon a lánynak, azt akarták megmutatni a felvételeken.

"A kapanyányi monyók újabb piercinget szúrt a szűznek, a füle után most a köldökét" - írta az énekes, hozzátéve, hogy otthon ezt senki ne csinálja utánuk.

A nemi szervét is videózta már

Tavaly a nemi szervét videózta – legalábbis látszólag –, ezzel kapcsolatban mondta el, hogy miért oszt meg merészebbnél merészebb tartalmakat a közösségi oldalán.

"Nem akarok pénzt keresni a testemmel! Arra ott van az énekhangom, a zeném.

A képeket fricskának szánom a prüdéria ellen.

Elegem van a mai sznob, szürke világból! Én egy színes világban élek, amibe minden belefér, mindennek megvan a helye. Én megélem, amit adott pillanatban meg kell. Például egy kenutúrának nem az a lényege, hogy az ember sátrazzon? Akár szó szerinti, akár átvitt értelemben? Egyébként meg ki mondta, hogy nem a kezem mozog a kendő alatt?" – nyilatkozta akkor.

Varga Viktor felgyújtotta egy barátját

Néhány hónapja látványos képeket posztolt az Instagramon legújabb klipforgatásáról, amelynek során egy barátját, Nagy Balázst is felgyújtotta.

"Új játékokkal bővül a színes kis tárházam, úgy néz ki, a nyáron szuper tűzshow-kkal bővülnek az előadások Nagy Balázs barátom és csapata által. Nagyon élvezem, hogy játszhatok most már szó szerint is a tűzzel, és hogy felgyújthatom egy égő katanával Balázst a legújabb árvizes dalomra, amit hamarosan klipként is láthattok" – írta lapozható bejegyzéséhez.