Gyerekek között füvező emberek, borzalmas káosz és más botrányok: rengetegen panaszkodnak az Azahriah-koncert miatt

Mint írtuk, három nagykoncertet ad Azahriah három nap alatt Budapesten, a Puskás Arénában. Bár telt házról szóltak a hírek, még pénteken is bőven lehetett kapni jegyeket. Magyar sztárok is kínálták ezeket eladásra (volt, aki három belépőtől akart szabadulni), de a Ticketswapen is volt még 2 ezer jegy szombatra és vasárnapra. A show látványos volt, de sokan a hangzás, hangosítás miatt háborogtak – ami persze egy koncert esetén alapvető fontosságú.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

„Amit hallani lehetett: dob (ezt olyan erővel, hogy leszakadt a fejed), a zene alapja (ezt halkabban, mert a dob ezt is elnyomta) és utolsósorban az énekes. Kvázi a színpad előtt álltam, nem értettem, nem hallottam semmit.

Nem vagyok egy diehard Azariah-fan, de még azokat a számokat is nehezen ismertem fel amiket amúgy ismerek, hallgatok” – írta egy internetező a Redditen a május 24-i koncertről.

„Katasztrófa volt a hangosítás, nagyon elvitte az élményt szerintem. Amikor ordibáltak a mikrofonba, akkor lehetett egyedül érteni a szöveget. Nagyon sajnáltam, mert tényleg a lényeg ez lett volna” – panaszkodott egy másik jegyvásárló. „Én fent ültem, és olyan volt sokszor, mintha a tömeg elnyelné a hangot. Desh-nél az a furcsa berezonálás is zavaró volt, de a megállásaiból ítélve azt ő is észlelte, hogy valami nem okés. Remélem, a többi napra ez mar korrigálva lesz” – jegyezte meg egy koncertlátogató.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

„A hang valóban nem volt túl jó, Desh-t konkrétan nem lehetett érteni, amikor énekelt. Maga a koncert jó volt, azért volt jó pár hely üresen és a küzdőtér negyede full üres volt. Mi direkt a nyugodtabb ülőhelyekre vettünk jegyet, de nem jött be: koncert közben tárgyalta meg két nő mögöttünk a mindennapi életét, a lépcsőről leöntöttek embereket sörrel, a sor közepéről négyszer ment ki egy társaság piálni meg vécére, mindenkit végig felállítva. Valami gyökér az ülő emberek közt (több gyerekkel körbevéve) szívta a füvet” – morgott egy másik jegyvásárló.

