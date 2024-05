Szigorú szabályok, luxus, extra védelem: így él majd Budapesten a világsztár házaspár

Mint ismert, az utóbbi években folyamatosan érkeznek hozzánk a külföldi stábok, hollywoodi sztárok. Egyre több korszerű filmstúdiónk és jól képzett filmes szakemberünk van, minden jel arra mutat, hogy van még növekedési lehetőség ebben az iparágban. Nálunk forgatták többek közt a Szegény párák, illetve a Dűne mindkét részét is, így olyan színészeket lehetett látni Magyarországon mint Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler vagy Florence Pugh.

Hamarosan Budapest utcáit ismét híres sztárok lepik el, ugyanis hazánkba látogat A pletykafészekből ismert Blake Lively és férje, Ryan Reynolds. A sztárpár egy hónapot tölt majd a fővárosban, ugyanis Reynolds itt forgatja a követező akciófilmjét, ami MayDay címmel került majd a mozikba. Az már most kiderült, hogy sem Blake, sem Ryan nem szeretne felhajtást, és szeretnék óvni a magánéletüket, amíg itt tartózkodnak egy belvárosi szálloda luxuslakosztályában négy gyermekükkel.

A sztárpár nagy valószínűséggel olyan hotelben szállhat majd meg, ahol kézzel készített üvegmozaikok és kristálycsillárok díszítik az épületet. Ráadásul fontos szempont volt a házaspárnál, hogy biztonságban legyenek, senki ne zavarja a nyugalmukat, amire külön fel kellett készülnie a személyzetnek, hiszen hosszú listát kaptak. Többek közt arra is kitért Blake Lively és Ryan Reynolds, hogy étkezéseiket a lakosztályukban kívánják elfogyasztani, ugyanis nem szeretnék, hogy gyerekeikről fotó készülhessen, amit így próbálnak megelőzni.

Fontos, hogy magyarországi látogatásuk során nem szabad közös fotót kérni tőlük, sőt még megközelíteni sem szabad őket - osztotta meg a Joy.

Mila Kunis és Ashton Kutcher nem féltek a fővárosban

A hollywoodi sztárpár, Ashton Kutcher és Mila Kunis 2017-ben Magyarországon forgatta új filmjét. A főváros több pontján is megfordultak, többek között szurkoltak a vizes vb-n és buliztak a Szigeten is.

De Magyarországon volt kislányuk is, akiről kiderült, hogy egy VIII. kerületi, Józsefvárosi nemzetközi óvodába járt, amíg forgattak.

A színészpár a Villám utcában található The English Garden Nursery and Pre-Schoolba íratta be ideiglenesen gyerekét.