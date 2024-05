Ilyen nagyok már Deutsch Anita és Kinizsi Ottó lányai

Deutsch Anita és Kinizsi Ottó közös életükről vallottak nemrég: elmesélték, hogy ma már nem ütköznek meg annyira az emberek, ha 8-10 évvel idősebb egy nő egy párkapcsolatban, de húsz éve ez még másképp volt. Ráadásul Kinizsó Ottó még csak 19 éves volt akkoriban, így a bulvársajtó szívesen foglalkozott ezzel a kapcsolattal. Szellemiségükben, gondolkodásukban azonban nem volt nyolc év különbség, véli a színész, rendező, dramaturg, aki azóta is nagyon boldog a feleségével.

Deustch Anita és Kinizsi Ottó 2001-ben jöttek össze, az esküvőjüket 2004-ben tartották. Mivel a színész akkor csupán 20 éves volt, míg a színésznő 28, kezdetben sok támadás érte őket, de az idő igazolta a kapcsolatukat: két gyereket nevelnek és azóta is boldogok együtt. A lányaikat nagyon ritkán mutatják meg a nyilvánosságnak, de most felkerült a színésznő közösségi oldalára is közös kép, ahol mindkét gyereke mellette van.

Voltak mélypontjaik, de mindent megoldottak

"Tizennyolc év alatt elég sok mélypont van egy házasságban" - jegyezte meg Deutsch Anita. Kiderült, Kinizsi Ottó akarta inkább a házasságot: "Nem az volt, hogy behálózott engem Anita, épp fordítva történt" - árulta el nemrég.

Legutóbb újabb részleteket árultak el a kapcsolatukról:

Nagyon sokan, akikkel találkozunk a piacon vagy bárhol, mondják, hogy úgy szeretünk titeket, bebizonyítjátok, hogy lehet huszonkét évig házasnak lenni a mai világban. Ezen az ember elgondolkodik, hogy mi nem csináltunk semmit, mi nem akartunk jól csinálni semmit. Majdnem elváltunk, szétmentünk volna, ha nem tudjuk összerakni magunkat a nulláról megint. Ugyanúgy veszekszünk, mint bárki más. Egyszerűen szerencsénk van abban, hogy van egy ritmus köztünk, ami átsegített mindenen

– mondta Kinizsi Ottó.

„Nagyon különbözőek vagyunk. Ottó nagyon ragaszkodik a megszokott dolgokhoz, ne változtassunk semmin, mert minden úgy jó, ahogy van. Én megőrülök a monotóniától” – mondta Deutsch Anita.

A nagyobbik lányuk tavaly lett 18 éves

A nagyobbik lányuk tavaly lett 18 éves, akkor mindketten a közösségi oldalaikon is felköszöntötték. Míg Emmát az apja újszülöttként mutatta meg, addig az anyja egy újabb fotót tett közzé, amelyen az is látszik, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. "18 éve néztem először a szemébe, abban a pillanatban örökre és minden kétséget kizáróan megpecsételődött a mi szövetségünk" – írta a bejegyzéséhez. Ezeket a családi képeket itt tudja megnézni.