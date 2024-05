Addig hergelte az embereket Magyar Péter Tatabányán a közeli étterem ellen, hogy meg akarták lincselni a pincéreket - videó

Május 24-én este valóságos lincshangulat alakult ki Tatabányán egy étteremnél, miután az agresszív Magyar Péter erőszakosan hergelni kezdte a híveit egy demonstráció során. A baloldali figura azt hazudta, hogy egy főtéri kávézóba nem engedték be politikai szimpatizánsait. Az üzenet erőszakos indulatokat váltott ki, így támogatói később megrongálták az étterem üvegfalát, sőt még a konyharészlegben is őrjöngeni akartak, mindenkit fenyegettek és dörömböl kezdtek az ajtókon. Magyar már korábban is határozottan kijelentette, hogy a jövőben egyáltalán nem lesznek békések.

Pénteken este Tatabányán elképesztő képsoroknak lehetettek szemtanúi a járókelők és nézelődők a város központjában. Magyar Péter, az agresszív baloldali figura egy demonstráción, a kommunista időket idéző teherautójának platójáról hergelte az összegyűlt tomboló követőit. Magyar Péter egy őrültebben viselkedik

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet Magyar addig hergelte a tömeget, míg azok neki nem estek a Tatabánya központjában lévő Turul kávézónak. Természetesen a provokáció erőszakosságba ment át, a felhergelt baloldali követők pedig berontottak a kávézóba, a kezeikben fáklyák égtek, tombolni, őrjöngeni kezdtek, végül valóságos lincshangulat alakult ki. Magyar azt hazudta, hogy a politikai szimpatizánsait nem engedték be a kávézóba, ami természetesen egy döbbenetes hazugság volt. Az üzenet erőszakos indulatokat váltott ki, így támogatói később megrongálták a Turul Kávézó üvegfalát, sőt még a konyharészlegben is őrjöngeni akartak, mindenkit fenyegettek és dörömböl kezdtek az ajtókon, a pattanásig feszült helyzetben. Az üzemeltető a Patriótának nyilatkozva elmondta, hogy a dolgozók egy része bezárkózott az épület egyik helyiségébe. Az étterem állományában dolgozik egy pánikbeteg szakács, ő pedig rosszul lett és ki kellett menekíteni. Volt még a helyiségben egy 16 éves szakácslány, aki valósággal bőgött és remegett a sokkoló jelenetek hatása miatt. Egy másik 17 éves pincértanuló fiú is sírni és remegni kezdett Magyar tomboló szimpatizánsai miatt. Az üzemeltető azt is elmondta, hogy az ott dolgozó felnőtt férfiak sem érezték magukat biztonságban. Máig nem térek napirendre. Jöttek szimpatizánsok a kampányrendezvény előtt, akik a teraszon szerettek volna helyet foglalni, de minden asztalunk foglalva volt – nyilatkozta a Komárom-Esztergom vármegyei hírportálnak Boczonádi János, a kávézó üzemeltetője. Az üzemeltető a sokkoló esetről elmondta, hogy soha ilyen vagy ehhez hasonló sem történt a Tatabánya központjában fekvő kávézóban. Visszaemlékezése szerint a később tomboló csoport erre elég hevesen reagált és már eleve indulatosan mentek a megyeháza előtti térre Magyar rendezvényére. Itt a baloldali figura erőszakosan hergelni kezdte a tömeget egy teherautó platójáról. A baloldali figura beszéde nem sokkal később erőszakba torkollott. A rendezvény után a szimpatizánsok körbevették a kávézót és többen elkezdték ütni az üveget fáklyákkal a kezükben, ami végül berepedt.

Magyar Péter szimpatizánsai többször is megütötték az egyik tatabányai kávézó üvegfalát, ami megrepedt

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra Aznap este fogadtunk politikai szimpatizánsokat, de nekik a terasz helyett megfelelt a kávézó nemdohányzó, zárt része. Hírnévrontás miatt feljelentést teszek. Legalábbis nagyon erősen gondolkodom rajta. Kénytelen vagyok helyre tenni azt a gyalázkodást, amit a közösségi oldalon kaptunk emiatt – nyilatkozta Boczonádi János. Azt is megosztotta, hogy teljes mértékben jogtalannak tartja az ellenük felhozott vádakat, miszerint kitiltották volna Magyar Péter követőit. A férfi továbbá arról is szólt, hogy nem tér napirendre az utálatos és gyűlölködő hozzászólások felett. Azt is elmondta, az üvegfal bármikor berobbanhat, így a kávézó belső része, illetve annak út felőli oldala használhatatlan a vendégek számára. Alább megtekinthető a Patrióta elképesztő helyszíni riportja a baloldali figura megdöbbentő ámokfutásáról. Ahogy arról korábban az Origo részletesen beszámolt róla, Magyar Péter korábban őrjöngve tombolt és káromkodott egy templomból távozó menetre Putnokon. Az egyre őrültebben és agresszívebben viselkedő Magyar már korábban is határozottan kijelentette, hogy a jövőben egyáltalán nem lesznek békések egyik demonstrációjukon sem.