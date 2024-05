Lövöldözés volt a világsztár házánál, van egy súlyos sérült

Egy biztonsági őrt meglőttek, súlyosan megsebesítettek a kanadai rapsztár, Drake torontói villája előtt kedden - közölte a rendőrség. Az előkelő Bridle Path negyedben, a Park Lane Circle-en található hatalmas ingatlan bejáratát a rendőrök lezárták, és egész délelőtt erős rendőri jelenlét volt a környéken.

Rendőrök jelentek meg Drake háza előtt

Fotó: AFP

A lövöldözés nem sokkal hajnali két óra után történt, mondta Paul Krawczyk, a torontói rendőrség egyik nyomozója a médiának a helyszínen. Krawczyk nem tudta megmondani, hogy Drake otthonában volt-e épp akkor, de közölte, hogy a rendőrség kapcsolatban áll a rapper csapatával, és együttműködnek velük a nyomozás során.

Egy rendőrségi forrás korábban azt nyilatkozta a CBC Newsnak, hogy autós lövöldözésről van szó, azaz gépkocsiból adták le a lövéseket. Egy biztonsági őrt meglőttek a mellkasa felső részén, és eszméletlen volt, amikor a rendőrök megérkeztek. Az informátor szerint kórházba szállították, ahol megműtötték. A nyomozó nem erősítette meg, hogy valóban autós lövöldözés volt-e.

Drake

Fotó: AFP

A rendőrség elsőre nem tudott leírást adni sem a járműről, sem a gyanúsítottakról, de később a nyomozók megszerezték a biztonsági kamera videóját, amely rögzítette az esetet. A rendőrség a nap folyamán további biztonsági felvételeket fog gyűjteni - tette hozzá a nyomozó.

Drake színészként kezdte karrierjét, a Degrassi gimi című tinisorozatban szerepelt a 2000-es évek elején. Első szólóalbuma, a Thank Me Later 2010-ben jelent meg, igen sikeresnek bizonyult, az amerikai Billboard-listán az élre került. 2011-ben adta ki a Take Care című stúdióalbumát, valamint 2013-ban Nothing Was the Same-et, utóbbi háromszoros platinalemez lett.

Drake negyedik stúdióalbuma, a Views 2016-ban jelent meg, ez a Billboard Hot 100-as listáján nyolc hétig volt listavezető. Drake többek között olyan előadókkal működött együtt, mint Rihanna (What’s My Name, Work), Big Sean, Kanye West (Blessings) Lil Wayne, Chris Brown, valamint Nicki Minaj (Only).