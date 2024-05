Megnősült Éder Krisztián, SP

Az internetre felkerült friss fotók és videók tanúsága szerint összeházasodott a korábbi magyar tinisztár, Éder Krisztián és párja, Brooke. Aa fiatal fiú SP művésznéven meghatározó szereplője volt a magyar popzenének a kétezres évek második felétől. Később felhagyott az énekléssel és fotósként kezdett el dolgozni, már évek óta Amerikában, New Yorkban él.

Most SP az Instagramon osztott meg képeket és videókat a nagy napról, melyek közt egy táncolós videó is helyet kapott. Az amerikai származású, táncosként dolgozó párja kezét múlt szeptemberben kérte meg, az esküvőre most hétvégén kerítettek sort.

Az egykori tinisztár a 24 órán át elérhető Instagram-történetben osztott meg fotókat és videókat a hétvégi esküvőjükről.

Éjszakai bulikról, zűrös mindennapokról szólt SP tévésorozata

A 2010-es években annyira ismert volt, hogy a TV2 ötrészes minisorozatot indított a mindennapjairól. "Természetesen egyeztettünk, megbeszéltük előre, hogy mi az, ami nekem egyáltalán nem fér bele, és mi az, amit mindenképpen meg szeretnék mutatni kifelé. Ha, mondjuk, arra kértek volna, hogy költözzek be egy hónapra egy házba, valószínűleg nemet mondok, mert alapvetően nem érzem a sajátomnak a klasszikus valóságshow műfaját, és az ilyen műsorok szereplőivel sem vagyok kibékülve. Ezt a sorozatot teljesen más alapokra helyeztük: azt szeretnénk bemutatni, hogyan lehet sok munkával jó dolgokat csinálni" - mondta évekkel ezelőtt az Origónak SP, aki A Nagy Duett alkalmával került közelebbi kapcsolatba a TV2-vel.

"Nem annyira a magánéleti szálra és a bulizásokra szeretnénk helyezni a hangsúlyt, hanem inkább arra munkára, ami a fellépéseim - most például a közelgő nagykoncertem - mögött van. A munkafolyamatokban én is részt veszek, szinte minden fázisban, a vizuális megjelenés kitalálásától a zenei anyagok létrehozásáig. Fotózom, forgatok, grafikai munkákat is csinálok, gyakorlatilag az egész megjelenésem mögött én vagyok - fontosnak tartom, hogy ezt tudják a nézők is. Nyilván lesznek a sorozatban olyan jelenetek is, amelyek nem a próbateremben vagy koncerteken játszódnak, hanem szórakozás közben, de szerintem azzal már amúgy is nagyjából képben vannak az engem szerető fiatalok, hogy mit csinálok a szabadidőmben" - teszi hozzá.