Gyászol Tóth Gabi barátja

Meghalt Papp Máté Bence egyik barátja, munkatársa. "Köszönöm, hogy ismerhettelek, kedves kollégám, barátom. Remélem, már a Mennyekben vagy. Rendíthetetlen hited és jókedvűséged az élettel szemben mindig útmutató példa lesz az életemben" - írta közösségi oldalára. A táncos korábban már beszélt arról, hogy korábban három barátját is elveszítette autóbalesetben, számára ezek felfoghatatlan tragédiát jelentettek. Ezt posztolta Instagram-sztoriban:

Fotó: Instagram

Bár eleinte titokban tartották a kapcsolatot, jó ideje publikus, hogy Tóth Gabi a házassága lezárása után az egyik táncosával, Papp Máté Bencével alkot egy párt. Úgy tűnik, az énekesnő nagyon boldog az új barátjával, akiről egyre gyakrabban mutat képeket is az oldalán, és sokszor nyilvánosan üzen neki. Most is így tett, egy tánc közben készült, fekete-fehér kép mellett vallott nyilvánosan szerelmet a táncosnak.

Ezt a legényt még akkor megszerettem. Mikor véle legelőször beszéltem. Megtetszett a gyönyörű szép szaváért, Homlokára göndörödő hajáért

- olvasható egy népdal rövid részlete Tóth Gabi legújabb bejegyzésében.

Mint írtuk, a napokban Tóth Gabi a közösségi oldalán különös vallomást tett, miszerint már 25 éve fontos az életében a tánc - ezt csak kevesen tudhatták eddig róla.

Mit jelent nekem a tánc? Gyerekkorom óta a közösséget, fegyelmet, kitartást, boldogságot, szabadságot, önismeretet, biztonságot, önkifejezést. Hálás vagyok, hogy 25 éve az életem része lehet!

Nem tudnék csak énekelni, mert mindig egy űr lenne bennem a tánc hiányától. Ma pedig a tánc világnapja van! Éljen a tánc! Minden nap! Minden életkorban és élethelyzetben" - üzente.

A népzene, a néptánc és a népviselet is az élete része

A Magyar Népviselet Napján is elárult egy érdekességet magáról, mikor ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott. Az énekesnőnek nagyon jól áll a magyar népviselet, igaz, elsőre nem is annyira könnyű felismerni a fejére kötött kendő miatt.

Magyar népviselet napja. Egy kedves emlék Petrás Máriával, aki csodálatos moldvai csángó viseletbe öltöztetett, és énekelhettem vele ezt a számomra kedves dalt

- írta oldalán akkor az énekesnő.