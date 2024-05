III. Károly király szívszorító dolgot árult el súlyos betegségéről

Még februárban került nyilvánosságra, hogy III. Károly királynál rákos megbetegedést diagnosztizáltak. A súlyos betegség akkor derült ki, mikor az uralkodó prosztatamegnagyobbodással került kórházba, azonban az orvosok észrevették, hogy baj van: daganatot diagnosztizáltak nála, ám nem prosztatarákról van szó. A pontos diagnózist eddig sem a király, sem a királyi palota nem közölte, ellenben az biztos, hogy jelenleg is kemoterápiás kezeléseket kap.

A Buckingham-palota szerint a király "továbbra is teljes mértékben pozitív a kezelésével kapcsolatban".

Az uralkodó ma már egyre több nyilvános eseményen vesz részt, ahol nyíltan beszél a jelenlévőknek a betegségéről is. Legutóbb egy rákos betegekkel foglalkozó központba látogatott, ahol az orvosokkal és a betegekkel is elbeszélgetett. Elárulta, hogy mikor megtudta, hogy rákos beteg, a diagnózis egyenesen sokkolta őt, és a mai napig kemoterápiára jár, ami nem csak testileg, de lelkileg is megviseli őt. Azonban igyekszik pozitívan hozzállni a történtekhez, és minden erejével a gyógyulására összpontosít.

Ez volt az eső alkalom a betegsége óta, hogy őszintén mesélt a diagnózisról, ami sokak szerint ritka pillanat, hiszen a királyi palota mindig mindent titokban tart.

III. Károly király pár nappal ezelőtt brit hadsereg légierejének vezérezredese címet adományozta fiának, Vilmos hercegnek, amivel sokak szerint Harry hercegnek üzenhetett, ugyanis Harry 2009-től 2014-ig szolgált ott. Az eseményen, amelyet a Middle Wallopban található múzeumban rendeztek veteránok is jelen voltak, ahol szintén szóba került a király betegsége. Egyikük elmesélte, hogy Károly a kemoterápia miatt elvesztette az ízérzékét, amiről nem tudni, hogy visszatér-e a kezelések után - számolt be róla a Daily Mail.

Harry herceg visszautasította az ajánlatát

Harry idén már másodszor járt Nagy-Britanniában, miután februárban meglátogatta az apját, egy nappal azután, hogy bejelentették, hogy Károly rákos. Akkor csupán csak pár óráig volt Angliában, azonban ez már nagy előrelépés volt a kapcsolatukban, ugyanis köztudottan haragos a viszony közöttük. Tavaly június óta Harry herceg már nem térhetett vissza a korábbi királyi rezidenciájára, a Frogmore Cottage-ba, így egy hotelben szállt meg. Azonban a királyi család közeli ismerősei elárulták, hogy III. Károly király felajánlotta fiának, hogy a család egyik birtokán szálljon meg londoni látogatása során, azonban ezt Sussex hercege elutasította. Ez pedig nem csak a békülésre, de a közös találkozóra is kitűnő lehetőség lett volna