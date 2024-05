III. Károly király váratlan dolgot mondott Harry hercegről

III. Károly brit király és kisebbik fia, Harry herceg között egy ideje közismerten rossz a viszony, ez azonban hamarosan megváltozhat a királyi család szakértője, Richard Fitzwilliams szerint.

Az Egyesült Államokban élő Harry hercegnek még májusban is rosszul esett, hogy bár az Egyesült Királyságban járt az általa alapított Invictus Games jubileumi eseményei miatt, apja mégsem akart találkozni vele. Az uralkodó döntése másokat is meglepett, sokak szerint III. Károlynak nem is volt más elfoglaltsága, csupán nem akarta látni a fiát.

Ehhez képest

Károly király most azt mondta, szeretné, ha Harry herceg továbbra is a Netflixszel dolgozna

– noha egy korábbi dokumentumsorozatban a királyi család sok szennyesét kiteregették Meghan Markle-lel. Újabb netflixes projektek nélkül a hercegi párnak még anyagi problémái is lehetnek, Richard Fitzwilliams szerint a király ezért támogatná fia további közös munkáját a tartalomszolgáltatóval.

A királyi szakértő hozzátette, hogy a jelek szerint Harry hercegék hamarosan meghívást kaphatnak Skóciába, a barmolari családi kastélyba is, ahol III. Károly a nyár nagy részét tölti.

Mit keres Harry herceg a Netflixnél?

Harry herceg és a felesége, Meghan Markle eredetileg 2020-ban kötött szerződést a Netflixszel, aminek kapcsán az említett dokumentumsorozattal, a Harry & Meghannal dollármilliókat kerestek – más produkcióik azonban nem váltak ennyire sikeressé, az Invictus Gamesről szóló Heart of Invictus például csúnyán megbukott.

Idén áprilisban jött aztán a bejelentés, hogy Harry hercegék cégükön, az Archewell Productionsön keresztül két újabb műsor gyártását tervezik a tartalomszolgáltatónál. Az első sorozatban Meghan Markle a kedvenc szabadidős tevékenységeit mutatná be (főzne és kertészkedne), a másik pedig egy olyan széria lenne, amely Harry herceg kedvelt sportját, a lovaspólót hozná közelebb a nézőkhöz a floridai Wellingtonban zajló US Open Polo Championshipen keresztül.

Richard Fitzwilliams szerint jó esély van arra, hogy a Netflix folytatta a munkát a hercegi párral, hisz jövőre már befejezik a brit királyi családról szóló sikersorozatukat, A koronát, és szívesen előállnának helyette valamilyen hasonló tartalommal.