Félmeztelenül tépkedi a bugyiját Kendall Jenner - fotók

A Kardashian-család tagja elég merész fotósorozatba ment bele: van olyan kép, ahol félmeztelenül, egy szál bugyiban, medencében látható, amint vizes hajjal, várakozóan néz a kamerába, egy másik képén pedig a zuhany alatt áll, meztelen melleit fogdossa, miközben épp tépkedi magáról a bugyit.

Kendall Jenner

Fotó: AFP

Készült még róla fotó a medence partján, amint fürdőruhában, kissé egykedvű arccal csimpaszkodik egy kerti függőszékbe, egy másik képen pedig a fürdőszobában látható, bugyiban, miközben egy meztelen férfi a háttérben épp elzárja a zuhanyt, törülközővel a kezében. A fotókat itt tudja megnézni.

Kendall Jenner 294 millió követővel rendelkezik az Instagramon, ami egészen bődületes szám. Kendall Nicole Jenner Los Angelesben született 1995-ben, az amerikai divatmodell, valóságshow-szereplő és híresség a Kardashian család tagja. Először az E! televíziós csatorna Keeping Up with the Kardashians (K mint, Kardashian) című valóságshow-jában szerepelt anyai féltestvéreivel és húgával. Modellkedett a Harper's Bazaarnak és a Vogue-nak, illetve megjelent a New York-i, a párizsi és a milánói divathetek kifutóján is.

Kendall Jenner

Fotó: AFP

Apja egy egy tízpróbázó olimpikon (Bruce Jenner), anyja egy televíziós személyiség, realitysztár (Kris Jenner). A Nicole nevet édesanyja legjobb barátnője (Nicole Brown Simpson) után kapta. Kendallnek egy húga és nyolc féltestvére van, anyai ágon vannak a Kardashian-lányok: anyja első férjétől (Robert Kardashiantól) van Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian és Robert Arthur Kardashian. Bruce Jenner és Kris Jenner házasságából született Kendall és húga Kylie Jenner.

Sok magazinnak és ruházati márkának modellkedett,

ilyen a Forever 21, a Teen Vogue, a Seventeen, a Looks, a Raine, az Elle, a Flavour Magazine, az OK!, a Girlfriend, a Reserved. A kifutón is modellkedett már, rengeteg híres divattervező felkérése alapján.

Kim Kardashian féltestvére, Kendall Jenner szereti, ha írnak róla a lapok: három éve például áttetsző ruhában jelent meg a Met Gálán, nem sokat bízott a fantáziára. A Givenchy szettjével elmondása szerint Audrey Hepburn emlékének adózott egyébként, a My Fair Lady báli jelenetét kívánta megidézni. A nagyszabású, sztárokkal telezsúfolt gáláról itt talál képet.