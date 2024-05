Meghalt Kerényi Miklós Máté édesanyja

Szomorú hírt közölt a közösségi oldalán május 1-jén Kerényi Miklós Máté. A népszerű színművész az édesanyját gyászolja, aki szerda hajnalban halt meg.

"Szeretném nektek elmondani, hogy Ági, Kerényi Ágnes, az Édesanyukánk, ma hajnalban 5 óra 5 perckor felült a hajnali nap első sugaraira, s itt hagyta a földi létet, végleg elaludt.

Kérlek Titeket, akik ismertétek, szerettétek, hogy ha tehetitek, gyújtsatok egy gyertyát érte. Emlékezzetek arra a mindig mosolygós, vidám, kacagó lányra, aki volt! Nagyon szerette az életet, a munkáját, a barátait, a családját, a gyermekeit, unokáit, s Lokit! Kérlek, őrizzétek meg az emlékezetetekben!

– írta a posztjában Kerényi Miklós Máté.

Kerényi Miklós Gábor is gyászol

A rendező is szívszorító szavakkal búcsúzott a volt feleségétől, ő is egy képpel és egy hosszú bejegyzéssel emlékezett.

Ma hajnalban Ági elment…Hősies, szinte csodálható nyugalommal, és szeretetözönnel viselte az utolsó időket, a hihetetlen küzdelem kényszerűségét. Utólag sokszor megállapítottuk, hogy bár az együttélésünk megszakadt, de szinte feltétel nélkül nagyon-nagyon szerettük egymást.

Nem volt olyan, hogy ne rohantunk volna segíteni, ha valamelyikünknek szüksége volt valamire. Nagy ajándéka volt az életnek, hogy mindig, mindenkor számítani lehetett rá, kedves szavaira, simogató kezére, mindent megértő, együttérzésre kész lelkére. Közben, sokszor még azt is megbeszéltük, hogy a világnézetünk ugyan különbözik – de az életnézetünk az hasonló. Két izgalmas, számunkra gyönyörű fiúgyerekünket élvezettel neveltük, óvtuk, segítettük, megértéssel, figyelemmel, - soha nem kételkedve bennük" – kezdte a bejegyzését Kerényi Miklós Gábor.

A Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas magyar rendez arról is beszámolt, hogy még a válásuknál is jó kedvűek voltak, ezért a bírónő meg is kérdezte tőlük, hogy miért válnak el, ha így mosolyognak. Kerényi Miklós Gábor pedig arról is beszámolt, hogy nemrég megszületett az ötödik unokájuk.

Az utolsó hetek… Iszonyú érzés végig kísérni, és látni a szenvedést, ahogyan valaki kiszakad a földi lét kötelékéből. Máté és Aisha ezt vállalva magukhoz vették, elképzelhetetlen szeretettel, figyelemmel vették körül, ápolták, gondozták, minden percét figyelték, és az utolsó két napon, amikor újra kórházba kellet szállítani, szinte éjjel nappal vele voltak,

Máté pillanatra sem akarta magára hagyni, ölelte, simogatta, - megszépítve és könnyebbé téve Áginak az utat, amit ő végtelen szeretettel, mosolyra nyíló ajkakkal fogadott. Micsoda világ ez…Az óriási öröm közben, miszerint megérkezett újabb, most már ötödik unokám, Dávid fia, Kerényi Miklós Zoli, én könnyeimet nyelve a távozásról írok. Mit tehetek" – írta.