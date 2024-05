Drámai képeken a felismerhetetlenre plasztikázott, magyar származású világsztár

A Los Angeles-i születésű Kesha Rose Sebert anyai ágon magyar származású, édesapja kiléte ismeretlen. Nehéz körülmények között nőtt fel, hiszen édesanyja egyedül nevelte őt, és két testvérét is, Lagant és Louie-t. Zenei tehetségét is tőle örökölte, hiszen Patricia Rose Sebert, azaz Pebe Sebert maga is énekesnő és dalszerző, aki korán felfedezte a tényt, hogy lánya jó énekesnő lehet. Pebe Sebert Keshán kívül Dolly Partonnak is írt dalokat, de elsősorban lányára koncentrált, miután elindult a karrierje 2009 és 2010 környékén.

Kesha karrierje 2009 körül indult el, fényes jövő állt előtte

Fotó: Kesha Facebook

A dalszerző korábban elárulta, hogy valóban magyar származásúak, egészen pontosan a Csanád-Csongrád vármegyei Szentesről származnak, sőt, Kesha nevét is ő találta ki a családja eredeti vezetéknevéből. Pebe Sebert nagyapja volt az, aki úgy döntött 1913-ban, hogy kivándorol a két lányával Amerikába, az ő neve volt Kecse-Nagy Sándor, aki után dédunokája kapta a Kesha nevet, a férfi vezetéknevének és keresztnevének összevonásából. Majd ezt angolosította az énekesnő édesanyja, hogy külföldön is megértsék a lány nevét – mondta a People magazinnak Pebe Sebert.

Kesha és édesanyja, Pebe Sebert közös dalt adnak elő

Fotó: Kesha Facebook

Kesha és édesanyja még 2013-ban jártak Magyarországon az énekesnő egy bécsi koncertjét követően, ekkor ellátogattak Szentesre is, hogy felkutassák őseiket, de a legnagyobb titokban próbálták tartani az itt tartózkodásukat. Állítólag titoktartási szerződést is aláírattak azokkal, akik tudtak róla, hogy hazatérnek, képeket is csak távozásukat követően osztottak meg a közösségi oldalakon. Valószínűleg azért döntöttek így, hogy zavartalanul tudjanak időt tölteni a családdal, de rokonaik még utólag sem erősítették meg, hogy valójában itt jártak-e, de voltak, akik felismerték az ekkor karrierje csúcsán lévő világsztárt – írja a délmagyar.hu.

A most 37 éves énekesnő karrierje nehézkesen indult, de már egész fiatal kora óta tudta, hogy a zenével szeretne foglalkozni. Ezért családja nélkül vissza is költözött Los Angelesbe, és azt szerette volna, ha maga a népszerű énekes, Prince hallgatja meg őt, akit még saját otthonában is megpróbált felkeresni, azonban onnan elzavarták, viszont a demóját sikeresen otthagyta, amit később a világsztár talált meg. Amíg nem sikerült elindítani karrierjét pincérnőként dolgozott egy éjszakai bárban, de kisebb haknikat is elvállalt. Majd vokalistaként kezdett egyre ismertebbé válni, énekelt Paris Hiltonnal, Britney Spearsszel, Katy Perryvel, majd a Flo Rida nevű rapperrel is, annak egyik legnagyobb slágerében.