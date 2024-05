Nagyon beteg a pornómodell Molnár Anikó

Molnár Anikó jelenleg tüszős mandulagyulladással küzd, óriási fájdalmai vannak: "24 órája szenvedek, tüszős mandulagyulladásom van.

Olyan fájdalmaim vannak, hogy konkrétan a poklok poklát élem át.

Bármit próbáltam eddig, semmi nem használ, nem csillapodik a fájdalom. Az a durva, hogy korábban többször volt már ilyen fajta tüszős mandulagyulladásom, de ezt a fájdalmat még sosem éreztem. Nagyon megvisel, ráadásul az sem nyugtatott meg, amit az elmúlt időszakban ismerőseimtől hallottam. Hogy bárki, aki megbetegedett a baráti, ismerősi körömben, senki nem gyógyult meg egy vagy két hét alatt" – mondta az állapotáról a Borsnak.

"Újabb operációra készültem, csütörtökön délelőtt lett volna, de így elmaradt. Pedig nagyon vártam már. De azt nem árulom el egyelőre, miről van szó, legyen majd meglepetés!" – tette hozzá, vagyis egy újabb plasztikai műtétet is le kellett mondania a kialakult gyulladás miatt.

Egy ideje a testéből él

"Egy picit tuningolok magamon. Az elmúlt időszakban felkúszott rám 10 kiló felesleg, azt mindenképpen le szeretném adni, és már bejelentkeztem egy plasztikai sebészhez is, ahol a nyakamon igazítanak egy picit.

A külsőmből élek, véleményem szerint fontos, hogy jól karban legyek tartva.

Természetesen nem az a cél, hogy túltoljam a sebészeti beavatkozásokat és úgy nézzek ki, mint egy ötvenes, aki huszonháromnak akar látszani... Én megelégszem azzal, ha azt mondják: ez egy guszta 50-es!" – nyilatkozta korábban Molnár Anikó.

"Az a helyzet, hogy az OnyFans egy olyan tevékenység, ahol nagyon fontos a megjelenés. Ott mindig a topon kell lenni. Maradt hát az a döntés, hogy a tetoválást egy időre jegelem. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem csinálom, de sokkal kevesebbet vállalok, mint eddig. Ez a leglogikusabb megoldás. Tetoválni idősebb koromban is tudok majd, az OnlyFans viszont véges dolog, így most arra ezerrel ráfordulok" – mondta arról, hogy a civil munkáját, a sminktetoválást elengedte nemrég.

Molnár Anikó sosem titkolta, hogy főleg pornómodellként keresi a pénzét, nem is keveset. Korábban arról is beszélt, hogy 10 hónap alatt 10-11 millió forint adót fizetett be: ha az adó 15 százalék ebben az esetben, akkor 10-11 hónap alatt körülbelül 70-71 millió forintot kereshetett az OnlyFans-oldallal, ahol teljesen meztelenül mutogatja magát.