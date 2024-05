Ismerőse lopta meg a pornómodell Molnár Anikót

Molnár Anikó arról számolt be a közösségi oldalán, hogy meglopták: egy ismerősének adott kölcsön, az azonban a mai napig nem fizette vissza a valószínűleg nem kis összeget.

Azért, mert sokadjára elfordítod a fejed az utcán, attól még tartozol.

Ha korrekt lettél volna, ha nem hazudozol mindenfélét, hogy mire kell S.O.S., és nem ígérted volna, hogy januártól részletekben törleszted, talán vissza sem kérném. Jelzem, május van. De mivel mindezt megtetted, és itt a hazudozáson van a hangsúly 10 év barátság után, ezért felejtsd el, hogy elengedtem… Adtam volna azt a pénzt egy menhelynek, vagy vettem volna belőle tápot éhező állatoknak. Én hülye, még hittem a barátságban. Nem kellett volna" – idézte a Ripost Molnár Anikó azóta már eltűnt posztját, amely eredetileg a csaló nevét is tartalmazta.

Sokan kérnek tőle pénzt

Molnár Anikóról amúgy is lehet tudni, hogy a pornómodellkedésnek, az OnlyFansnek köszönhetően igen jól él, így mások is próbálkoztak már nála.

Sokan még mindig azt hiszik, hogy milliárdos vagyok.

Már mielőtt nyertem a lottón és a Szerencsekerék című műsorban, azelőtt is gyakran előfordult, hogy vadidegenek hívtak föl azt remélve, hogy anyagilag segítem őket. Én egy nagyon jószívű ember vagyok, ha pedig hozzám közel álló személy kerül bajba, vagy szorul meg, volt rá példa, hogy három percen belül utaltam át a kölcsönt. Az fáj most a legjobban, hogy a pénz miatt barátságok mennek tönkre. Ezzel pedig nem tudok mit kezdeni" – mondta a Ripostnak Molnár Anikó, aki azonban a legutóbbi eset után már elhatározta, nem fog senkinek pénzt adni.

"Nagy tanulság volt ez számomra, mert szívem szerint segítenék, de nem fogok, mert

nem ez volt az első eset, hogy átvertek, becsaptak.

Az őszinteségem miatt nagyon sokszor megégettem már magamat, mégsem lettem hazudozó. Persze nem is akarok kamuzni, hiszen nem ez a típus vagyok, ezt viszont elvárom másoktól is, a barátaimtól pedig pláne. A világ nagyon megváltozott, lehúzzák egymást az emberek, szemrebbenés nélkül képesek hazudni, átverni a másikat. Rengeteg rosszindulattal találkoztam az utóbbi időben. Mindenesetre mint általában mindig, a most történteket is igyekszem tanulságként felfogni, és egészen biztos nem fogok ugyanebbe a hibába esni. Meg kell tanulnom nemet mondani” – magyarázta a pornómodell.