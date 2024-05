Naomi Campbell meztelenruhában lépett a vörös szőnyegre - kép

Az 53 éves Naomi Campbell is csatlakozott azokhoz a sztárokhoz, akik nem féltek bevállalni a meztelenruhát, ami sokkal többet mutat, mint eltakar. A modell a cannes-i filmfesztiválon egy gyönyörű, csillogó meztelenruhában mutatkozott be, ami karcsú alakját remekül kiemelte. Ruhájának pántjai gyöngyökből voltak kirakva, az alsó rész pedig részben fekete tüllből készült, így teljesen áttetsző volt az öltözéke. Látható, hogy fekete bugyit viselt az öltözéke alatt, azonban melltartót elfelejtett felvenni.

Saját BMW XM-et tervezett

A 77. cannes-i filmfesztiválon mutatkozott be a BMW XM Mystique Allure nevű műalkotás, amelynek megjelenését Naomi Campbell álmodta meg. A gyakorlati megvalósítást a BMW szakemberei végezték, illetve Hans Zimmer zeneszerző komponálta a jármű saját hangvilágát, a motorhangtól kezdve a figyelmeztető jelzésekig. A divat világából származó anyagokat kombinálták Naomi Campbell kedvenc színével, mármint színpalettájával, hiszen a selymesfényű lilától az intenzív violán át az ultramarinig minden megtalálható a karosszéria külsején és belsején. A gyári formatervezők igyekeztek az eredeti vonalakat hangsúlyozni és kiegészíteni az anyaghasználattal, belül az egyszerűség kedvéért majdnem mindent lila bársonnyal kárpitoztak.

A meztelenruhákért megőrülnek a sztárok

A meztelenruhatrend lényege, hogy valójában sokkal többet mutat, mint amennyit eltakar. Az áttetsző ruhadarabok már hosszú évek óta a divatvilág részei, de még soha nem örvendtek ekkora sikernek, mint az utóbbi időben. Pár évvel ezelőtt kezdődött a térhódítása, azóta egyre durvább és egyre többet láttatni engedő darabok jönnek szembe akár az utcán, akár az interneten. A meztelenruhák, azaz naked dressek elsősorban a sztárok kedvencei, ők népszerűsítik ezt a trendet a vörös szőnyegen, vagy akár a hétköznapokban is. Vannak, akik stílusosan mutatják meg magukat ezekben a kihívó darabokban, viszont akadnak, akik így is túlzásba esnek, mert elfelejtik a lényeget, vagyis azt, hogy nem szabad túl sokat mutatni. Az áttetsző ruha az egyik legközkedveltebb, nem egy alkalommal választottak ebből az új, kissé őrült divatirányzatból, mely az egyik legnagyobb trend 2024-ben is.