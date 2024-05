Letartóztatása óta először fotózták le Nicki Minajt, azonnal lebukott

A 41 éves rapper szombaton Manchesterbe utazott a Pink Friday 2 turné következő koncertjére. A könnyűdrogok birtoklása miatt letartóztatott popsztár vehemensen tagadta, hogy bármilyen drog lett volna nála a felvételen, amelyet közösségi oldalán megosztott, de ettől függetlenül közölték vele, hogy be kell mennie a rendőrségre. Nicki Minaj szerint azt mondták neki, hogy szálljon be a rendőrségi furgonba és menjen be a kapitányságra ügyvéd nélkül.

Nicki Minaj

Fotó: Getty Images via AFP

A rendőrségi közlemény szerint egy 41 éves nőt tartóztattak le, miután állítólag megpróbált könnyűdrogokat átvinni az amszterdami Schiphol repülőtérről egy másik országba. A holland rendőrség esti, 21 óra körül kiadott frissítése szerint a gyanúsítottat szabadon engedték. Nicki Minaj a hírek szerint öt-hat órát töltött egy börtöncellában, miután letartóztatták Hollandiában.

A popsztárt röviddel később vidáman, élénk színű, hosszú kabátban mutatkozott. Napszemüvegben és sapkában volt, de felismerték. A fotókért lapozzon!