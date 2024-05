Rúzsa Magdi a visszavonulásáról beszélt

Rúzsa Magdi újra mesélt az anyaságról és a zenei karrierjéről, a közösségi oldalak negatív hatásáról is. "Rossz úton jár az emberiség. Túl sok a kamu, ami szembejön velünk, és sokan azt gondolják, ahhoz kell mérni magukat, annak kell megfelelni. Ne a TikTok és az Instagram vezessen bennünket! Kicsit ingerült vagyok, mert már hosszú ideje úgy érzem, ha nincs kontroll ezeknek a felületeknek a használatában, az olyan, mintha napi szinten nyitogatnánk a kaput az ördögnek. Én azt vallom, hogy nem kell mindenáron beállni a sorba, inkább dolgozzon az ember keményen, és menjen a szíve után. Foglalkoztat, hogy ebben a kusza világban mik az igazán fontos értékek" - mesélte az énekesnő, majd azt is kifejtette, hogy az ő családjában mi az érték.

Amire rettentően büszke vagyok, az a közösen elmondott asztali áldás. Kétévesen már mondják, hogy »Édes Jézus, légy vendégünk…«, és imádom, amikor Lujzi bekiabál a végén, hogy ámen! Nekem talán az a legfontosabb, hogy vidáman üljük körül az asztalt, és ott mindig nyugalom és békesség legyen.

Éjjel-nappal a gyerekekkel vagyunk, hiszek abban, hogy az első három év meghatározó, a legapróbb mozdulatok is, ahogyan kommunikálunk, a beszéd" - mondta.

A Nők Lapjának ezt is elmondta, mennyire szerencsésnek érzik magukat amiattt, hogy velük vannak a nagymamák, általuk pedig a gyerekek megismerik az ízes vajdasági tájszólást is. "Sokat járunk haza, ott a férjem családja, és édesapám is ott él a feleségével. De ezenkívül is van ott még sok olyan íz és er, amit érdemes lesz átadnom. Szeretném, hogy sokat legyenek a Vajdaságban, és hogy tudják, milyen a határon túl magyarnak lenni. Nem a »magyarkodás« miatt, hanem azért, hogy értékeljék, hogy nekik már Magyarország az anyaországuk, és számukra így sok szempontból könnyebb lesz az élet."

Kiderült, meddig szeretne színpadon lenni

"Nem mindenki Tina Turner vagy Jennifer Lopez. Ezt az egészet nagyon ízlésesen kell becsomagolni és letenni a közönség elé, ahogy például Barbra Streisand.

Abban a pillanatban, amikor úgy érzem, bizonyos dolgok már nem állnak jól, változtatni fogok. Vagy egyszerűen csak azt mondom, az én időm lejárt, és veszem a kabátom.

Elég kitartó vagyok, igyekszem majd minél tovább karbantartani magam, de ha ez elkezd nyomásként nehezedni rám, akkor tudni kell majd abbahagyni" - árulta el.