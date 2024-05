Brutálisan összeverték Steve Buscemit az utcán

Steve Buscemi színészt összeverték egy New York-i támadás során, a rendőrség pedig nyomoz az ügyben, keresi a támadót. A döbbenetes eset múlt szerdán történt, New York utcáin sétálva véletlenszerűen támadtak rá, erősítette meg sajtósa. "Steve Buscemit Manhattan belvárosában bántalmazták, egy újabb véletlenszerű erőszakos cselekmény áldozata lett a városban. Jól van, és köszöni mindenki jókívánságait" - mondta Buscemi publicistája a Fox News Digitalnak.

Steve Buscemi

Fotó: Kevin Mazur/Getty Images

A Fargo és a Boardwalk Empire 66 éves sztárját nem sokkal dél előtt támadták meg Manhattan belvárosában, és zúzódásokkal, duzzanattal és vérzéssel a bal szemén egy közeli kórházba szállították. A támadója a New York Post szerint elmenekült, még nem fogták el.

A New York-i rendőrség szerdán közleményt adott ki a támadásról, amelyben nem nevezte meg Buscemit áldozatként. A rendőrség biztonsági felvételeket adott ki a feltételezett támadóról, akit utoljára baseball sapkában, kék pólóban, fekete melegítőnadrágban és fehér tornacipőben láttak. A fotókon az is látszik, hogy a szakállas férfi hátizsákot is vitt. A támadóját egyelőre nem sikerült azonosítani.

"Láttam, hogy egy nővel van... majd az ablakon át láttam, hogy megbotlik és hanyatt esik" - mondta a The New York Postnak egy környékbeli munkás, aki szemtanúja volt a támadás egy részének. "Azonnal felállt és az ellenkező irányba futott. Nem láttam, hogy ki ütötte meg” – tette hozzá.

Sok filmben szerepelt

Steven Buscemi Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész, filmrendező, filmproducer és forgatókönyvíró. Rendszeresen dolgozik együtt a Coen testvérekkel, hat filmrendezésükben tűnt fel: A halál keresztútján, Hollywoodi lidércnyomás, A nagy ugrás, Fargo, A nagy Lebowski és Párizs, szeretlek!. Emlékezetesebb alakításai voltak még Quentin Tarantino Kutyaszorítóban, Robert Rodríguez Desperado, Simon West Con Air – A fegyencjárat, Tim Burton Nagy Hal és Armando Iannucci Sztálin halála című filmjeiben.

2010 és 2014 között a Boardwalk Empire – Gengszterkorzó című bűnügyi drámasorozat főszereplője volt. Alakításával két Screen Actors Guild-díjat, továbbá egy Golden Globe-ot és két Emmy-jelölést szerzett. Feltűnt a Maffiózókban, A stúdióban, a Portlandia és a Csodatévők epizódjaiban. Rendezőként 1996-ben debütált a Bárbajnokok című vígjátékkal.