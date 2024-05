Hatalmas terpeszben, kilógó mellekkel fotózták Széphalmi Juliskát - képek

A Farm VIP legutóbbi évadában is feltűnt Sánta László felesége volt Széphalmi Juliska, akivel 2020 októberében jelentették be, hogy a válás mellett döntöttek. A kapcsolatuk hat év után került válságba, nem tudták megmenteni annak ellenére sem, hogy született egy kisfiuk, Lacika. Ezt követően a táncművésznő azt gondolta, újra rátalált a boldogság egy fiatalabb férfi kollégája, Kovács Richárd táncművész személyében, akivel egy közös munka által találtak egymásra.

Széphalmi Juliska időnként merész fotókon mutatja meg magát

Fotó: Széphalmi Juliska Instagram

Bár megfogadtam, hogy többet nem lesz szakmabeli a párom, most bebizonyosodott, hogy rengeteg pozitívuma van.

A munkahelyünkön töltött időben is együtt lehetünk, tudjuk, mi van a másikkal, miközben támogatjuk egymást. Jó érzés, hogy a színpadon is velem van. Mi este dolgozunk, amit egy civil foglalkozással nehéz összeegyeztetni. Ráadásul így nem kényszerülök abba a helyzetbe, hogy a gyermekem és a párkapcsolatom között kelljen választanom" - mondta korábban Széphalmi Juliska, aki akkor látta, hogy mindezek ellenére is nagyon különböző személyiségek, valószínűleg ez is vezethetett hamarosan a szakításukhoz.

Sokan furcsának találták a hirtelen szakítást, hiszen úgy tűnt minden rendben köztük, a táncosnő is óvatos volt, kisfiának is csak akkor mutatta be új párját, amikor már biztos volt a dologban. Még közös nyaralásra is elutaztak, és úgy tűnt, hogy a kis Lacika és Kovács Richárd jól kijönnek egymással, de hamarosan véget ért a kapcsolatuk Széphalmi Juliskával, akit nagyon megviselt a szakítás.

Ezt követően sem mosolygott rá a szerencse az egyedülálló anyára, hiszen egy táncpróba közben komoly térdsérülést szenvedett, ami miatt meg kellett műteni, sokáig ágyban kellett maradnia, és újra megtanulni járni. Ekkor elárulta, hogy tudta, mi vár rá a baleset után, mert ez nem először történt meg vele.

Egy szimpla balett órán, az utolsó gyakorlatnál, amit ugyanúgy csinálok körülbelül húsz éve... Egyszerűen volt egy hatalmas kattanás, majd megint meg megint és ez egyébként nem járt fájdalommal

- magyarázta akkor a szerencsétlensége részleteit Széphalmi Juliska, aki azt a napot még végigdolgozta, nem gondolta, hogy ilyen nagy a baj. Szerencsére azóta már jól van, most közösségi oldalán nosztalgiázott éppen, ahol merész fotót osztott meg magáról, hatalmas terpesztben, kigombolt felsőben mutatta meg bájait. A fotó mellett elárulta, hogy ez már korábban készült felvétel, és újra gondolkodik rajta, hogy ilyen rövid hajat vágat magának.