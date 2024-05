Különleges repülőjárat indult: ennyiért lehet szexelni a felhők felett

Szexrepülő indult La Vegasban: 995 dollár a legolcsóbb csomag, ez mai középárfolyamon 354 ezer forint. Ezért a pénzért felszállhat egy páros a magángépre, amely nem túl nagy, de két emberre azért elég tágas. Van benne egy nagy, kényelmes fekhely, sok párna, a cég pedig garantálja, hogy a pilóta felveszi a fejhallgatót, és a szexelő párost nem hallja, csak a kommunikációs csatornákat.

30 perc repülés van benne az árban, de ha hosszabbítana a páros, akkor 15 perc még 200 dollárba kerül. Természetesen nem kötelező szexelni, aki közel ezer dollárért mást akar csinálni fenn, megteheti – feltéve, ha nem veszélyezteti a repülést. Mindenesetre a páros lefotózzák, amikor végeztek és kiléptek a magánrepülőből, illetve kapnak "hivatalos" iratot arról, hogy a Mile High Club tagjai lettek. Ugyanez a cég 1500 dollárért esküvőt is tart a magasban – írta az Unilad.

De mi az a Mile High Club?

A Mile High Club egy nem hivatalos klub, az lehet „tagja”, aki szexelt már legalább egy mérfölddel, 1600 méterrel a Föld felszíne felett. A legtöbb ember esetében ez egy utasszállító repülőjárat apró mosdóját jelentheti, mint helyszín: vannak is sokan, akiket nem érdekel, hogy más is használná utánuk később a vécét. A sztárok esetében persze más a helyzet, sokan magánrepülővel utaznak, a jól fizetett alkalmazottak pedig a legtöbb esetben diszkrétek.

A The Drew Barrymore Show házigazdája nemrég elárulta, hogy a Mile High Club nem idegen számára. Egy pilótával beszélgetett a műsorban, amikor ez lett a téma, Barrymore pedig vonakodva, de bevallotta, hogy szexelt a levegőben. "Brazíliából New Yorkba menet, American Airlines járaton" - mondta a közönségnek, tehát nem kis magángépen történt az eset.

"Ez már régen volt, egy másik életben... Most soha nem tennék ilyesmit! Most már anya vagyok, ez az egész az anyaság előtt volt" - tette hozzá. Nem az E.T. és a Charlie angyalai sztárja az egyetlen sztár, aki szexelt repülőn, többen vannak, egészen meglepő nevek is.