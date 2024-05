TOP 25: ők a világ legidősebb, legismertebb színésznői

1. Janis Paige

A híres színésznő 2022 szeptemberében ünnepelte a 100. születésnapját, hosszú élete alatt pedig Hollywoodot és a Broadway-t is megjárta. Első szerepét az 1944-es Bathing Beauty című musicalben játszotta.

Janis Paige utoljára a 2022-es Journey to Royal: A WWII Rescue Mission című dokumentumfilmben tűnt fel, azóta pedig élvezi a nyugdíjas éveket, idén már 102 éves lesz szeptemberben.

Janis Paige amerikai nyugdíjas színésznő és énekesnő

Fotó: Northfoto LAURA CAVANAUGH / Northfoto LAURA CAVANAUGH



2. Eva Marie Saint

Eva Marie Saint színésznő az 1959-es Észak-északnyugatban bűvölte el a nézőket és partnerét, Cary Grantet. Bár ezzel a filmmel alapozta meg népszerűségét, már előtte is többször jelölték Emmy-díjra, 1954-ben pedig a Rakparton című drámáért - Marlon Brando partnere volt - haza is vihette a legjobb mellékszereplőnek járó Oscart. 1924 nyarán született, most 99 éves, hónapokon belül azonban betölti a kerek 100. életévét.

Eva Marie Saint egy nyugdíjas amerikai filmes, színházi, rádiós és televíziós színésznő

Fotó: Represented by ZUMA Press, Inc A.M.P.A.S / Represented by ZUMA Press, Inc A.M.P.A.S



3. Ann Blyth

A csodás színésznőt az 1945-ös , Michael Curtiz Mildred Pierce című filmben nyújtott Veda szerepéért a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjra jelölték. 1928. augusztus 16-án született, most 95 éves.

Ann Marie Blyth amerikai nyugdíjas színésznő és énekesnő

Fotó: Matt Baron / BEImages / Matt Baron / BEImages



4. Tippi Hedren

1930. január 19-én született Nathalie Kay Hedren néven Minnesotában. A Tippi becenevet nagyapjától kapta. Húsz évesen New Yorkba költözött, ahol modellként kezdett dolgozni. Filmes körökben leginkább az Alfred Hitchcockkal közös munkáiról híres. Jelentősebb (mellék)szerepben legutóbb a The Ghost and the Whale című thrillerben szereplet 2017-ben. Idén a 94. életévét töltötte be.

Nathalie Kay "Tippi" Hedren nyugdíjas amerikai színésznő

Fotó: STORY/Sven Doornkaat / STORY/Sven Doornkaat



5. Barbara Eden

Barbara Eden Tucsonban született Arizona államban 1931.augusztus 23-án Barbara Jean Morehead néven, 2024-ben a 93. születésnapját fogja ünnepelni majd. Legutóbb 2016-ban jelent meg a Shimmer és Shine, a dzsinn testvérekben.

Barbara Eden amerikai színpadi és televíziós színésznő, komikus és énekes

Fotó: Represented by ZUMA Press, Inc Billy Bennight / Represented by ZUMA Press, Inc Billy Bennight

Lapozzon, a cikk a következő oldalon folytatódik!