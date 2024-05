Felismerhetetlen újabb fotóin a Szívtipró gimi sztárja

Mint azt bizonyára sokan tudják, a jelenleg a Netflixen látható, 2022-ben indult Szívtipró gimi egy jóval korábbi sorozat remake-je, hisz az eredetije 1994 és 1999 között ment, 1995-ben már a magyar televízió műsorán is megjelent.

Az eredeti Szívtipró gimi egy 1993-as tévéfilmből, a Szívtipró kölyökből nőtte ki magát a kilencvenes évek meghatározó tinisorozatává,

amely egy ausztrál középiskola tanulóinak bemutatásával a világ nagyjából harminc országában segíthetett a tinédzsereknek saját problémáik megoldásában – hisz nyíltan, de nem szájbarágósan olyan komoly témák is elő-előjöttek benne, mint a rasszizmus, az örökbefogadás vagy akár az alkoholizmus.

Tanulók a Szívtipró gimiben

Fotó: Gannon Television / Gannon Television

A sorozatbeli középiskola, a Hartley High tele volt karakteres diákkal, akik Sydney egy kevésbé jó környékén alkottak multikulturális közeget, egy részük kimondottan zűrös családból származott. A tanulók állandóan cserélődtek, pár kivételtől eltekintve nemigen voltak jelen több évadon keresztül – köztük is akadtak azonban emlékezetesek, például az örök rosszfiú, Peter Rivers.

Mi lett Rivers alakítójával, Scott Majorrel?

A balhés Peter Rivers karaktere már a szériát megelőző filmben, az említett Szívtipró kölyökben is megjelent, már ott is Scott Major játszotta – aki aztán 1994-1995-ben 65 epizódban vitte tovább a figurát.

Scott Majornek a Szívtipró kölyök előtt csak két munkája volt: először 1990-ben vendégszerepelt a Winners című sorozatban, majd a Late for Schoolban már hosszabban, 13 részben láthatták az ausztrál nézők.

Peter Rivers (Scott Major) az iskolapadban, Szívtipró gimi

Fotó: Gannon Television

A színész a mai napig aktív, öt epizódban egyébként az új Szívtipró gimiben is megjelent, ráadásul ugyanúgy Riverst alakította, csak jó harminc évvel idősebben. Emellett olyan produkciókból is emlékezhetünk rá, mint a Vízizsaruk, a Mentőosztag, az Otthonunk, a Szentek kórháza, az Egy hulla, egy falafel és a többiek..., a Mindig zöldebb, a Kisvárosi zsaruk, a Doktorok vagy a Szerelmi bájital.

Scott Major közben rendezőként is kipróbálta magát: jelenleg épp a Til You Make It című sorozatot készíti (amelyben szerepel is), de korábban is besegített több, itthon nem vetített szériába.