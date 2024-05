Így néz ki ma, 60 évesen a Váratlan utazás sztárja - fotó

Bizonyára sok néző a mai napig emlékszik a Váratlan utazás című kanadai sorozatra, amely eredetileg 1990 és 1996 között futott, Magyarországon először 1993-tól adták.

A kosztümös széria a Prince Edward-szigeten, a fiktív Avonlea városkában játszódott az 1900-as évek elején, a történetet az Anne Shirley-könyvek szerzőjének, Lucy Maud Montgomerynek más írásai ihlették – volt is egyébként némi átfedés a szereplők között.

A főszereplőt itt Sara Stanley-nek hívták, akit az induláskor nagyjából tizenegy éves Sarah Polley játszott. Róla azóta is viszonylag sokat lehet hallani, hisz elismert filmes lett, 2023-ban a legjobb adaptált forgatókönyvért járó Oscar-díjat is elnyerte A nők beszélnek című filmjéért.

Sarah Polley még gyerekként a Váratlan utazásban

Fotó: Sullivan Films

Sarah Polley az Oscar-díjával 2023-ban

Fotó: AFP/FREDERIC J. BROWN / AFP/FREDERIC J. BROWN

Sarah Polley-t már 2008-ban is Oscarra jelölték ugyanebben a kategóriában az Egyre távolabb című drámájáért, de emellett olyan filmeket is rendezett, mint a Volt egy tánc vagy az Apáim története.

Mi lett Gus Pike alakítójával?

Jóval kevesebbet lehet hallani a Gus Pike-ot alakító kanadai színészről, Michael Mahonenről, ami nem is csoda, hisz tavaly is csak egy rövidfilmben, a Broken Orderben szerepelt – előtte pedig legutóbb 2009-ben kapott vagy vállalt filmes munkát.

A Váratlan utazás után olyan sorozatokban vendégszerepelt, mint a Star Trek: Voyager, a Száguldó vipera vagy a Mrs. Klinika, 2007-2008-ban pedig olyan filmekben tűnt még fel, mint a Dutyimadár szabadlábon vagy a Vakság.

Ő is megpróbálkozott egyébként a rendezéssel, nem is sikertelenül: egyetlen játékfilmje, a 2004-es Sandstorm jelenleg 10-ből 8,3 ponton áll az IMDb nézői értékelései szerint, egyébként pedig a megjelenése évében több díjat is elnyert – köztük a zsűri nagydíját a New York-i nemzetközi független film- és videofesztiválon.

Michael Mahonen április végén már 60 éves lett, a következő oldalon nézze meg egy frissebb fotón! Csak emlékeztetőül, Gus Pike-ként még valahogy így nézett ki:

Michael Mahonen mint Gus Pike, Váratlan utazás

Fotó: Sullivan Films

Lapozzon, nézze meg, Michael Mahonen hogyan fest manapság!