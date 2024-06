Újabb, meglepő fordulat a Bridgerton két sztárjának kapcsolatában

A Bridgerton harmadik évad főszereplői Colin Bridgerton és Penelope Featherington. A szerelmi kapcsolat nem kis bonyodalmat hoz majd számukra, a nézők pedig hatalmas drámának, és izgalomnak lehetnek majd szemtanúi, ráadásul Penelope és Colin szexelnek is majd a filmvásznon, ami nem kis kihívást jelentett a színészeknek.

"Ez azt bizonyítja, hogy most jutottunk el arra a pontra, ahol annyira jól éreztük magunkat együtt.

Éppen most fejeztük be a nagy szexjelenetet, a legintenzívebbet és a legvonzóbbat…. és egyszerűen megkönnyebbültünk

- idézte fel a pillanatot Nicola Coughlan

Többen azt pletykálták, hogy az őket alakító Luke Newton és Nicola Coughlan a valóságban is egy párt alkothat, ugyanis a két színészt gyakran látták együtt intim helyzetben, és rengeteg időt töltöttek együtt a forgatásokon kívül is. Azonban úgy tűnik, hogy vége a találgatásoknak, ugyanis a férfi Antonia Roumelioti kezét fogva távozott a Netflix sikersorozatának londoni after partyjáról a harmadik évad második etapjnak premierje után. Ezeket után már biztos, hogy a két színész csak baráti kapcsolatban áll egymással.

Az említett hölgyről egyelőre csak annyit tudni, hogy táncosnő és modell, és állítólag már egymás családtagjainak is be lettek mutatva. Newton egyébként 2023 tavaszán szakított előző barátnőjével, Jade Louise Daviesszel.

A pár még nem nyilatkozott a kapcsolatukról, de bennfentesek szerint nagyon egy hullámhosszon vannak - írja a People.

Súlyos dologgal vádolták meg az egyik szereplőt

Nicola Coughlant, a sorozat egyik sztárját nemrég súlyos dologgal vádolták meg a közösségi oldalakon. Többen úgy gondolják, hogy a színésznő az elképesztő vékony derekát a Photoshopnak köszönheti, ami azért csinál, mert nem meri felvállalni önmagát. A hírek Coughlanhez is eljutottak, aki egy interjúban vallotta be, hogy mi az igazság.

Olvastam néhány troll megjegyzését.

Olyanokat mondtak mint: „Photoshopolták a derekadat”, én pedig azt reagáltam, hogy „nem, nem, ez nem igaz” - kezdte.

Az igazság viszont az, hogy mivel a Bridgerton az 1800-as években játszódik, a karakterek mindennap fűzőt hordtak, ez pedig tejesen átalakította a színésznő testét.

Nem hordok fűzőt, nem hordok magassarkú cipőt, de ez valóban megváltoztatja a testtartásodat, ami jó érzés, és valóban segít is a karakter megformálásában

- részletezte.