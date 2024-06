Dudás Miki: Ártatlan vagyok! Ivett megcsalt, ráadásul egy közös ismerőssel

Szigligeti Ivett még május legvégén rakott ki egy aggasztó posztot, amelyben azt írta, két óra sírás után erőt kellett vennie magán, és folytatni a napot, amire rengetegen támogató komment is érkezett. Ekkor már tudni lehetett, hogy baj van, mert eltűntek a közös képek is és a pár már nem is követte egymást a közösségi oldalakon. Többen azt boncolgatják, hogy Ivett miért ad ennyi esélyt Mikinek, ha sorozatosan nincs rendben a kapcsolatuk.

Most azonban Dudás Miki Instagram-storyban tudatta: felesége megcsalta őt egy közös ismerősükkel.

Akkor tegyünk pontot az i-re. Olvasom itt a médiába, hogy megint szakítottunk Ivettel. Én vagyok a sz*r, ezt kommentelik. Akkor most elárulom, hogy Ivett megcsalt, ráadásul egy közös ismerőssel, akit nem nevezek nevén, de Vecsésen egy autómosó. Kiderült, hogy Ivett nem véletlen jár oda heti 3x autót mosatni. Engem vádol a média megcsalással, mikor ártatlan vagyok!

