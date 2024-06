A próbafülkében fotózta hosszú, meztelen combjait a börtönben lévő Lagzi Lajcsi lánya - kép

Mint ismert, a baracskai börtönben lévő, áram-, víz- és gázlopás miatt három és fél éves börtönbüntetésre ítélt Lagzi Lajcsi korábban már kifejtette, hogy nagyon büszke gyerekeire, legutóbb lányának gratulált, hiszen elindította saját vállalkozását. A 25 éves Galambos Bolgárka nemcsak a karrierjének örülhet, hiszen egy gazdag üzletembert is sikerült meghódítania nemrég.

A fiatal vállalkozó igyekezett titokban tartani a kapcsolatát, de végül úgy döntött, hogy eldicsekszik azzal, mennyire boldog a 29 évvel idősebb Csipak Péter oldalán, akivel egyszer már nyilvánosságra hozták a szerelmüket, de akkor mégis meggondolták magukat.

A fiatal lány divattervezőként dolgozik, így nem áll távol tőle a különféle szexi, merész ruhák viselése sem, amit gyakran meg is oszt a követőivel a közösségi oldalán. Legutóbb egy próbafülkében szelfizett, ahol egy extra rövid nadrágban mutatta meg meztelen, formás combjait, és lapos hasát, alakjára pedig nem csak ő, de párja is büszke.

Fotó: Galambos Boglárka / Instagram

Egy 29 évvel idősebb milliárdost szeret

Még 2022-ben merült fel, hogy a BSW nevezetű formáció tagja, Sziklai Mátyás vagyis Meklód rabolta el Lagzi Lajcsi lányának szívét, de nem erősítették meg, hogy valóban egy párt alkotnának. Galambos Boglárka akkor sejtelmesen csak annyit mondott, hogy ő tervezi a BSW fellépőruháit, nagyon jó a kapcsolatuk, de többet nem akart mondani a helyzetről.

Most úgy tűnik, hogy elég komoly kapcsolata van egy milliárdos üzletemberrel, akivel egy ideje már titkolják a románcot. A fiatal divattervező azonban többször is mutat sokat sejtető, korlátozott ideig elérhető bejegyzéseket az Instagram-oldalán, melyek arról tanúskodnak, hogy új bartája elhalmozza minden jóval, rengeteg virágot és meglepetést kap tőle.

A Péter nevű férfi és Galambos Boglára nőnap alkalmából döntött úgy, hogy nyilvánosan is felvállalják a kapcsolatukat, ezért közös képet is mutattak a közösségi oldalaikon, melyhez az üzletember egy hosszas üzenetet is hagyott a lánynak, azóta pedig már többször is együtt mutatkoztak a nyilvánosság előtt.