Falatnyi melltartója szinte semmit sem takar Gáspár Evelin melleiből - kép

Gáspár Evelin nemrég még Cipuson nyaralt a családjával, most már Dubajból jelentkezett merész fotóival. A fiatal lány rendszeresen beszámol a követőinek a mindennapjairól, leginkább bikiniben pózol a tengerparton. A képei alatt özönlenek a bókok Gáspár Evelin alakjára, de Gáspár Virágot is gyakran megmutatja, aki az utóbbi időben szintén több kilótól szabadult meg, ezért bátran le is vetkőzik a testvérével együtt.

A képek között lapozhat:

Gáspár Evelint még túlsúlyos kislányként ismerte meg az ország, azonban mára ez már a múlté. Még évekkel ezelőtt életmódváltásba kezdett, ami úgy látszik meghozta számára a sikert: 15 év alatt 110-ről fogyott le, és több mint 40 kg-al mutat kevesebbet a mérleg. Súlyát azóta is tartja, amire rendkívül büszke, ezért sem meglepő, hogy a közösségi oldalán gyakran mutogatja magát hiányos öltözetben.

Úgy tudni, Gáspár Evelin jelenleg egyedülálló, még tavaly nyáron ismerte el, hogy véget ért komoly kapcsolata Varga Attilával, akivel még a TV2 Párharc című műsorában is együtt szerepeltek korábban. A lány szülei, Gáspár Győző és Bea is nagyon kedvelték a fiút, ezért viselt meg mindenkit, amikor szakítottak.

Ez a szakítás lehet, jót tett nekem... Erről nem igazán beszélek, de majdnem két év után lezártam a párkapcsolatot.

Ez lehet, hogy felszabadított. Nagyon fájt, nagyon rossz volt, de hát megy az élet tovább. Előre megyünk, nem hátra" - mondta akkor a lány, akiről már idén felröppentek olyan hírek, hogy mégis új barátja van, de azóta sem beszél a szerelmi életéről.

Nem meglepő, ha óvatosabb már a párválasztás terén, hiszen korábban már sokat csalódott, hiszen 2021-ben Gáspár Evelin exe, Boldizsár miatt szexbotrányba keveredett. A férfi nehezen tudta feldolgozni, hogy Gáspár Győzőék idősebbik lánya elhagyta őt, ezért zsarolással próbálta őt visszaszerezni. Titokban készített intim fotókat róla, melyeket a közösségi oldalán is megosztott a magánbeszélgetésekről készült képernyőfotókkal együtt. Boldizsár azt állította, hogy a lány apja ekkor halálosan megfenyegette, míg Gáspár Evelin egy állítólagos hangfelvétel bizonyította, hogy egykori szerelme hogyan próbálta meg őt zsarolni.