Gyereket vár Weisz Fanni - képek

A modell az utóbbi időben egyre kevesebbet beszélt a magánéletéről a nyilvánosság előtt, azt is csak tavasszal árulta el, hogy új barátja van egy rejtélyes Instagram-bejegyzésben. Akkor még szemből meg sem mutatta a titokzatos férfit, akivel nem lehet tudni, mióta alkotnak egy párt. Valószínűleg a korábbi csalódásaiból tanult Weisz Fanni, és ezért sem szerette volna nagy dobra verni az új kapcsolatát, valamint a férfi civil lehet, ezért sem akar szerepelni a közösségi médiában.

Weisz Fanni kezét Velencében kérte meg titokzatos új barátja, majd bejelentették, hogy első gyereküket várják

Fotó: Weisz Fanni Instagram

Weisz Fanni korábban ismert személyekkel alkotott egy párt, de mindig szakítás lett a vége. Volt férjével, Hajmásy Péterrel 2021-ben váltak el, de egy évvel korábban már bejelentették, hogy zátonyra futott a házasságuk. A férfi azóta Nádai Anikóval alkot egy párt, már közös kisfiuk is született. Weisz ezt kövteően összejött Bókay Gergővel, aki furcsa mód Nádai exbarátja volt, ám ők egy év után szakítottak volt párjaikkal ellentétben, akik azóta is együtt élnek. A szakítás után Weisz Fanni inkább saját magára koncentrált, vett egy házat, aminek felújítása jó időre lefoglalta, majd közben eljött az új szerelem is, amit nagy titokban tartott ezidáig.

Most azonban boldogan újságolta a követőinek, hogy jól sejtették a legutóbbi képe alapján, hogy valóban babát vár és igen, titokzatos párja a kezét is megkérte, melynek történetét is elmesélte egy lapozható Instagram-bejegyzésben.

A hír igaz! Mindkettő! Igen, eljegyeztek és babát várunk. A boldogságunk határtalan.

16 éves voltam, mikor megkérdezték tőlem,hogy mi leszek ha nagy leszek, válaszom az volt, hogy szeretnék nagymama lenni és játszani az unokáimmal. Jelentem ez a terv, most megvalósulni látszik. Próbálom óvni a magánéletem, de veletek azért egy két fontosabb szívemhez közel álló részletet szeretnék megosztani. Köszönöm a sok gratulációt, és szeretetet amit naponta kapok tőletek. Sokan kérdeztétek, hogy történt a lánykérés?! Egy pár szóban mesélek nektek róla…" - kezdte a lapozható bejegyzésben a modell, a történetét pedig fotókon töltötte fel a közösségi oldalára.